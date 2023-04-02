Каждое четвертое предприятие в Пермском крае оказалось убыточным

03 апреля 2023 в 10:27 Размер текста - 17 +

Прибыль получили только 74,1% пермских компаний Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Около четверти (25,9%) среднего и крупного бизнеса в Пермском крае получили убыток по итогам 2022 года. Таким исследованием с URA.RU поделились аналитики из Finexpertiza. «Доля прибыльных организаций в 2022 году — 74,1%», — говорится в исследовании. В 2021 году доля прибыльного среднего и крупного бизнеса была на 1,3% меньше. Общая прибыль предприятий в регионе за прошедший год составила 461 млн рублей. Убыль оставшихся 25,9% компаний за тот же период — 17 млн рублей. В среднем по России доля крупных и средних предприятий в 2022 году — 73,9%. В лидерах среди регионов: Воронежская область (82,1%), Тамбовская область (80,9%), Татарстан (79,8%), республика Алтай (79,7%). В аутсайдерах — Ненецкий автономный округ (52,3%), Еврейская автономная область (54,3%), Магаданская область (56,1%), Чукотский автономный округ (56,3%).

Около четверти (25,9%) среднего и крупного бизнеса в Пермском крае получили убыток по итогам 2022 года. Таким исследованием с URA.RU поделились аналитики из Finexpertiza. «Доля прибыльных организаций в 2022 году — 74,1%», — говорится в исследовании. В 2021 году доля прибыльного среднего и крупного бизнеса была на 1,3% меньше. Общая прибыль предприятий в регионе за прошедший год составила 461 млн рублей. Убыль оставшихся 25,9% компаний за тот же период — 17 млн рублей. В среднем по России доля крупных и средних предприятий в 2022 году — 73,9%. В лидерах среди регионов: Воронежская область (82,1%), Тамбовская область (80,9%), Татарстан (79,8%), республика Алтай (79,7%). В аутсайдерах — Ненецкий автономный округ (52,3%), Еврейская автономная область (54,3%), Магаданская область (56,1%), Чукотский автономный округ (56,3%).