Каждое четвертое предприятие в Пермском крае оказалось убыточным

Около четверти (25,9%) среднего и крупного бизнеса в Пермском крае получили убыток по итогам 2022 года. Таким исследованием с URA.RU поделились аналитики из Finexpertiza.
«Доля прибыльных организаций в 2022 году — 74,1%», — говорится в исследовании. В 2021 году доля прибыльного среднего и крупного бизнеса была на 1,3% меньше.
Общая прибыль предприятий в регионе за прошедший год составила 461 млн рублей. Убыль оставшихся 25,9% компаний за тот же период — 17 млн рублей. В среднем по России доля крупных и средних предприятий в 2022 году — 73,9%. В лидерах среди регионов: Воронежская область (82,1%), Тамбовская область (80,9%), Татарстан (79,8%), республика Алтай (79,7%). В аутсайдерах — Ненецкий автономный округ (52,3%), Еврейская автономная область (54,3%), Магаданская область (56,1%), Чукотский автономный округ (56,3%).
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