Пермякам предлагают летние туры в Анапу по цене Турции

03 апреля 2023 в 15:53 Размер текста - 17 +

Курорты юга России по цене сопоставимы в отдыхом в Турции Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермские турфирмы начали продавать летние туры на юг России. Цены сопоставимы с отдыхом в Турции и Египте. «Отель „Шарм“ (3*) на 9 ночей. Находится в курортном районе Анапы в 500 метрах от моря. Вылет — 26 июня. Стоимость — 78 300 рублей на человека», — указано в предложении пермской турфирмы «Акапулько». В стоимость включен перелет Пермь—Сочи—Пермь, трансфер до отеля, проживание и питание по системе «Все включено». Чуть ранее турфирма выложила предложение об отдыхе в Турции с вылетом из Перми почти за ту же цену. Отдохнуть в Сиде в июне стоит 72 900 рублей на человека. Правда, данный тур короче анапского на два дня, но проживание будет в отеле 5* и с системой питания «Ультра все включено». Ранее URA.RU рассказывало, что пермяков зовут в тур в арбузную столицу России. Речь — о Соль-Илецке.

Пермские турфирмы начали продавать летние туры на юг России. Цены сопоставимы с отдыхом в Турции и Египте. «Отель „Шарм“ (3*) на 9 ночей. Находится в курортном районе Анапы в 500 метрах от моря. Вылет — 26 июня. Стоимость — 78 300 рублей на человека», — указано в предложении пермской турфирмы «Акапулько». В стоимость включен перелет Пермь—Сочи—Пермь, трансфер до отеля, проживание и питание по системе «Все включено». Чуть ранее турфирма выложила предложение об отдыхе в Турции с вылетом из Перми почти за ту же цену. Отдохнуть в Сиде в июне стоит 72 900 рублей на человека. Правда, данный тур короче анапского на два дня, но проживание будет в отеле 5* и с системой питания «Ультра все включено». Ранее URA.RU рассказывало, что пермяков зовут в тур в арбузную столицу России. Речь — о Соль-Илецке.