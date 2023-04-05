В Свердловскую область массово возвращаются мигранты

06 апреля 2023 в 10:57 Размер текста - 17 +

Мигранты начали возвращаться в регион спустя год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области стало расти количество мигрантов в январе 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Нынешний миграционный прирост составил 213 человек. Такие данные приводит Свердловскстат. «В январе 2023 года в регион прибыло 5683 человек, а выбыло 5470. Миграционный прирост составил 213 человек», — указано в документе. При этом в январе прошлого года в Свердловскую область приехало 6457, а покинули 6919 человек — убыль составила минус 462 человек. Ранее начальник регионального ГУ МВД Александр Мешков заявлял, что в регионе за 2022 год почти на 25% выросло число мигрантов, нелегально приехавших из-за границы. По его словам, это почти на четверть больше, чем в 2021 году. Также стало известно, что миграционный отток населения, возникший на фоне спецоперации РФ на Украине, повысил спрос свердловских работодателей на сотрудников в сфере ЖКХ.

В Свердловской области стало расти количество мигрантов в январе 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Нынешний миграционный прирост составил 213 человек. Такие данные приводит Свердловскстат. «В январе 2023 года в регион прибыло 5683 человек, а выбыло 5470. Миграционный прирост составил 213 человек», — указано в документе. При этом в январе прошлого года в Свердловскую область приехало 6457, а покинули 6919 человек — убыль составила минус 462 человек. Ранее начальник регионального ГУ МВД Александр Мешков заявлял, что в регионе за 2022 год почти на 25% выросло число мигрантов, нелегально приехавших из-за границы. По его словам, это почти на четверть больше, чем в 2021 году. Также стало известно, что миграционный отток населения, возникший на фоне спецоперации РФ на Украине, повысил спрос свердловских работодателей на сотрудников в сфере ЖКХ.