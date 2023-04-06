В Свердловской области возобновят маршруты с Киргизией

Свердловская область и Киргизия возобновят железнодорожное сообщение. Об этом URA.RU рассказали в Министерстве международных и внешнеэкономических связей Свердловской области.
«Директор Департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова и заместитель Министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Киргизской Республики Самат Шатманов обсудили возможность возобновления Ж/Д сообщения по маршруту Екатеринбург-Бишкек, а также увеличение авиарейсов между Киргизией и Екатеринбургом», — сообщили в департаменте туризма Свердловской области.
В рамках договоренностей планируется онлайн-встреча представителей туристического бизнеса. Тема обсуждения — определение направлений развития сотрудничества.
Ранее URA.RU сообщало о рабочей встрече между главой Екатеринбурга Алексеем Орловым и генконсулом Китая Цуй Шаочунем. На встрече обсуждалась возможность возобновления авиасообщения между столицей Урала и Пекином.
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