В Екатеринбурге накренилась труба ТЭЦ

В Екатеринбурге на улице Гурзуфской накренилась труба теплоэлектростанции (ТЭЦ). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональный компании «Т Плюс».
«На всякий случай идет эвакуация. Это мера безопасности, угрозы падения трубы нет. Так как мы люди серьезные и ответственные, на всякий случай эвакуируем. Она не упадет, стоит прочно», — сказали в компании.
В настоящее время на месте происшествия работают специалисты. Трубу планируют демонтировать.
Ранее URA.RU сообщало, что сотрудникам сразу нескольких теплоэлектростанций Свердловской области пришло письмо с сообщением о заложенных на объектах взрывных устройствах. Ситуация никак не повиляла на обеспечение потребителей горячей водой.
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