В Екатеринбурге накренилась труба ТЭЦ 07 апреля 2023 в 13:11 Размер текста - 17 + В настоящее время на месте происшествия работают специалисты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге на улице Гурзуфской накренилась труба теплоэлектростанции (ТЭЦ). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональный компании «Т Плюс». «На всякий случай идет эвакуация. Это мера безопасности, угрозы падения трубы нет. Так как мы люди серьезные и ответственные, на всякий случай эвакуируем. Она не упадет, стоит прочно», — сказали в компании. В настоящее время на месте происшествия работают специалисты. Трубу планируют демонтировать. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудникам сразу нескольких теплоэлектростанций Свердловской области пришло письмо с сообщением о заложенных на объектах взрывных устройствах. Ситуация никак не повиляла на обеспечение потребителей горячей водой. В Екатеринбурге на улице Гурзуфской накренилась труба теплоэлектростанции (ТЭЦ). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональный компании «Т Плюс». «На всякий случай идет эвакуация. Это мера безопасности, угрозы падения трубы нет. Так как мы люди серьезные и ответственные, на всякий случай эвакуируем. Она не упадет, стоит прочно», — сказали в компании. В настоящее время на месте происшествия работают специалисты. Трубу планируют демонтировать. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудникам сразу нескольких теплоэлектростанций Свердловской области пришло письмо с сообщением о заложенных на объектах взрывных устройствах. Ситуация никак не повиляла на обеспечение потребителей горячей водой. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям