06 апреля 2023

В Екатеринбурге накренилась труба ТЭЦ

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие ТЭЦ "Академическая". Екатеринбург, тэц академическая, теплоэлектроцентраль
В настоящее время на месте происшествия работают специалисты Фото:

В Екатеринбурге на улице Гурзуфской накренилась труба теплоэлектростанции (ТЭЦ). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональный компании «Т Плюс».

«На всякий случай идет эвакуация. Это мера безопасности, угрозы падения трубы нет. Так как мы люди серьезные и ответственные, на всякий случай эвакуируем. Она не упадет, стоит прочно», — сказали в компании.

В настоящее время на месте происшествия работают специалисты. Трубу планируют демонтировать.

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудникам сразу нескольких теплоэлектростанций Свердловской области пришло письмо с сообщением о заложенных на объектах взрывных устройствах. Ситуация никак не повиляла на обеспечение потребителей горячей водой.

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В Екатеринбурге на улице Гурзуфской накренилась труба теплоэлектростанции (ТЭЦ). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональный компании «Т Плюс». «На всякий случай идет эвакуация. Это мера безопасности, угрозы падения трубы нет. Так как мы люди серьезные и ответственные, на всякий случай эвакуируем. Она не упадет, стоит прочно», — сказали в компании. В настоящее время на месте происшествия работают специалисты. Трубу планируют демонтировать. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудникам сразу нескольких теплоэлектростанций Свердловской области пришло письмо с сообщением о заложенных на объектах взрывных устройствах. Ситуация никак не повиляла на обеспечение потребителей горячей водой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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