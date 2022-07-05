05 июля 2022

В Свердловской области «заминировали» несколько ТЭЦ

© Служба новостей «URA.RU»
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Несанкционированная акция сторонников оппозиционера Алексея Навального. Москва, полиция, омон
Очевидец сообщил, что на место происшествия выехали силовики Фото:

Сотрудникам сразу нескольких теплоэлектростанций Свердловской области пришло письмо с сообщением о заложенных на объектах взрывных устройствах. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе регионального отделения ПАО «Т Плюс».

«Энергетики свердловского филиала „Т Плюс“ получили анонимный сигнал о том, что станции заминированы. Специалисты оперативно связались со штабом МЧС и органами МВД, которые начали масштабную проверку. Ситуация никак не повиляла на обеспечение потребителей горячей водой», — сообщил представитель пресс-службы.

По словам очевидцев, на место приехала полиция. Люди заметили силовиков в касках, бронежилетах, а также кинологов, сообщил портал Pervo.ru.

URA.RU обратилось в пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области. Там воздержались от комментариев.

Фото:

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Сотрудникам сразу нескольких теплоэлектростанций Свердловской области пришло письмо с сообщением о заложенных на объектах взрывных устройствах. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе регионального отделения ПАО «Т Плюс». «Энергетики свердловского филиала „Т Плюс“ получили анонимный сигнал о том, что станции заминированы. Специалисты оперативно связались со штабом МЧС и органами МВД, которые начали масштабную проверку. Ситуация никак не повиляла на обеспечение потребителей горячей водой», — сообщил представитель пресс-службы. По словам очевидцев, на место приехала полиция. Люди заметили силовиков в касках, бронежилетах, а также кинологов, сообщил портал Pervo.ru. URA.RU обратилось в пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области. Там воздержались от комментариев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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