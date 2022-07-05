В Свердловской области «заминировали» несколько ТЭЦ

Сотрудникам сразу нескольких теплоэлектростанций Свердловской области пришло письмо с сообщением о заложенных на объектах взрывных устройствах. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе регионального отделения ПАО «Т Плюс».
«Энергетики свердловского филиала „Т Плюс“ получили анонимный сигнал о том, что станции заминированы. Специалисты оперативно связались со штабом МЧС и органами МВД, которые начали масштабную проверку. Ситуация никак не повиляла на обеспечение потребителей горячей водой», — сообщил представитель пресс-службы.
По словам очевидцев, на место приехала полиция. Люди заметили силовиков в касках, бронежилетах, а также кинологов, сообщил портал Pervo.ru.
URA.RU обратилось в пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области. Там воздержались от комментариев.
Фото: Pervo.ru
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Сотрудникам сразу нескольких теплоэлектростанций Свердловской области пришло письмо с сообщением о заложенных на объектах взрывных устройствах. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе регионального отделения ПАО «Т Плюс». «Энергетики свердловского филиала „Т Плюс“ получили анонимный сигнал о том, что станции заминированы. Специалисты оперативно связались со штабом МЧС и органами МВД, которые начали масштабную проверку. Ситуация никак не повиляла на обеспечение потребителей горячей водой», — сообщил представитель пресс-службы. По словам очевидцев, на место приехала полиция. Люди заметили силовиков в касках, бронежилетах, а также кинологов, сообщил портал Pervo.ru. URA.RU обратилось в пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области. Там воздержались от комментариев.