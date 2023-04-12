Из пермского ГУФСИН уволился статусный силовик

Дмитрий Машкин курировал вопросы производства в тюрьмах
Замначальника ГУФСИН по Пермскому краю Дмитрий Машкин ушел в отставку. Увольнение связано с выходом на пенсию.
«Машкин ушел со службы в связи с выходом на пенсию около двух недель назад», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники. Машкин отвечал за производство в колониях.
В должности замглавы ГФСИН Дмитрий Машкин проработал два года. Он был назначен в марте 2021 года. В декабре 2022 года из-за конфликта с Москвой уволился экс-начальник пермского ГУФСИН Юрий Лымарь.
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