12 апреля 2023

Из пермского ГУФСИН уволился статусный силовик

Замглавы пермского ГУФСИН Дмитрий Машкин ушел в отставку
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Открытие участка по изготовлению корпусной мебели на уникальном оборудовании в ФКУ Исправительная колония №10. Екатеринбург, заключенные, исправительная колония, производство, ик-10
Дмитрий Машкин курировал вопросы производства в тюрьмах Фото:

Замначальника ГУФСИН по Пермскому краю Дмитрий Машкин ушел в отставку. Увольнение связано с выходом на пенсию.

«Машкин ушел со службы в связи с выходом на пенсию около двух недель назад», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники. Машкин отвечал за производство в колониях.

В должности замглавы ГФСИН Дмитрий Машкин проработал два года. Он был назначен в марте 2021 года. В декабре 2022 года из-за конфликта с Москвой уволился экс-начальник пермского ГУФСИН Юрий Лымарь.

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Замначальника ГУФСИН по Пермскому краю Дмитрий Машкин ушел в отставку. Увольнение связано с выходом на пенсию. «Машкин ушел со службы в связи с выходом на пенсию около двух недель назад», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники. Машкин отвечал за производство в колониях. В должности замглавы ГФСИН Дмитрий Машкин проработал два года. Он был назначен в марте 2021 года. В декабре 2022 года из-за конфликта с Москвой уволился экс-начальник пермского ГУФСИН Юрий Лымарь.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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