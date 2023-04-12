Из пермского ГУФСИН уволился статусный силовик

Замглавы пермского ГУФСИН Дмитрий Машкин ушел в отставку

13 апреля 2023 в 09:19 Размер текста - 17 +

Дмитрий Машкин курировал вопросы производства в тюрьмах Фото: Анна Майорова © URA.RU Замначальника ГУФСИН по Пермскому краю Дмитрий Машкин ушел в отставку. Увольнение связано с выходом на пенсию. «Машкин ушел со службы в связи с выходом на пенсию около двух недель назад», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники. Машкин отвечал за производство в колониях. В должности замглавы ГФСИН Дмитрий Машкин проработал два года. Он был назначен в марте 2021 года. В декабре 2022 года из-за конфликта с Москвой уволился экс-начальник пермского ГУФСИН Юрий Лымарь.

Замначальника ГУФСИН по Пермскому краю Дмитрий Машкин ушел в отставку. Увольнение связано с выходом на пенсию. «Машкин ушел со службы в связи с выходом на пенсию около двух недель назад», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники. Машкин отвечал за производство в колониях. В должности замглавы ГФСИН Дмитрий Машкин проработал два года. Он был назначен в марте 2021 года. В декабре 2022 года из-за конфликта с Москвой уволился экс-начальник пермского ГУФСИН Юрий Лымарь.