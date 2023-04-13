В пермской школе, где произошла поножовщина, охрана появилась только в день нападения

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Установка видеокамер и систем безопасности в школе. Челябинск, видеонаблюдение, видеокамера, пост охраны, система безопасности, охрана
До дня поножовщины в школе не было охраны Фото:

В средней школе села Асово Пермского края, где школьник напал на одноклассника с ножом и ранил его, охрана появилась в день происшествия. Об этом URA.RU сообщил источник в районной администрации.

«В этой школе не было охраны, контракт с ЧОП был заключен ровно за день до нападения школьника на своего одноклассника», — рассказал собеседник агентства. Школа в поселке имеет четвертую категорию опасности объекта, согласно этому, наличие охранника там не обязательно. На объекте может находиться только сторож.

По словам источника, в школе отсутствуют рамки металлоискателя, а ручной может не применяться вовсе, поскольку не обязателен для данной категории объектов. Также охранник не имеет права проводить личный досмотр учеников и педсостава без сотрудников полиции. URA.RU направило запрос в администрацию Березовского городского округа.

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В средней школе села Асово Пермского края, где школьник напал на одноклассника с ножом и ранил его, охрана появилась в день происшествия. Об этом URA.RU сообщил источник в районной администрации. «В этой школе не было охраны, контракт с ЧОП был заключен ровно за день до нападения школьника на своего одноклассника», — рассказал собеседник агентства. Школа в поселке имеет четвертую категорию опасности объекта, согласно этому, наличие охранника там не обязательно. На объекте может находиться только сторож. По словам источника, в школе отсутствуют рамки металлоискателя, а ручной может не применяться вовсе, поскольку не обязателен для данной категории объектов. Также охранник не имеет права проводить личный досмотр учеников и педсостава без сотрудников полиции. URA.RU направило запрос в администрацию Березовского городского округа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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