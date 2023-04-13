В пермской школе, где произошла поножовщина, охрана появилась только в день нападения

До дня поножовщины в школе не было охраны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В средней школе села Асово Пермского края, где школьник напал на одноклассника с ножом и ранил его, охрана появилась в день происшествия. Об этом URA.RU сообщил источник в районной администрации.

«В этой школе не было охраны, контракт с ЧОП был заключен ровно за день до нападения школьника на своего одноклассника», — рассказал собеседник агентства. Школа в поселке имеет четвертую категорию опасности объекта, согласно этому, наличие охранника там не обязательно. На объекте может находиться только сторож.

По словам источника, в школе отсутствуют рамки металлоискателя, а ручной может не применяться вовсе, поскольку не обязателен для данной категории объектов. Также охранник не имеет права проводить личный досмотр учеников и педсостава без сотрудников полиции. URA.RU направило запрос в администрацию Березовского городского округа.