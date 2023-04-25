Пермяки опасаются обрушения фасада многоквартирного дома

В Перми жители опасаются обрушения фасада многоквартирного дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Перми заметили, как от фасада многоквартирного дома стали отваливаться элементы отделки. Об этом горожане рассказали в комментариях на странице мэра Алексея Демкина в соцсети «ВКонтакте».

«Обрушаются булыжники с дома на улице Хохрякова, 8 (Ленина, 83). Если не принять меры, то там кого-нибудь прибьет», — сообщил один из горожан.

Представители Дзержинского района Перми написали в ответе на странице главы города «ВКонтакте», что направили факсограмму в управляющую компанию «ДСТ П». В ней говорится о необходимости огородить сигнальной лентой наиболее опасные участки для безопасности жителей. Также управляющей компании указано предпринять меры для прекращения разрушения фасадных элементов дома.

Ранее URA.RU писало, что после обрушения стены жилого дома в Кунгуре (Пермский край), глава СКР Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело. После завершения расследования будет составлен доклад о принятых мерах к восстановлению жилищных прав граждан.