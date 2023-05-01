Правительство повысило тариф на передачу электроэнергии

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Старая электростанция на улице Труда. Челябинск, провода, лэп, столб, подстанция, энергетика, электричество
Тариф на передачу электроэнергии повышен на 6,3% Фото:

Правительство РФ повысило тариф на передачу электроэнергии на 6,3% до конца 2023 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить с 1 мая по 31 декабря 2023 года тарифы на услуги по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети, <…> на 6,3 процента относительно тарифов, действующих по состоянию на 30 апреля», — сказано в документе. Распоряжение вступает в силу с 1 мая.

В апреле президент РФ Владимир Путин сообщал, что роста цен на тарифы ЖКХ в ближайшие полтора года не ожидается. По его словам, индексация, которая должна быть произведена с 1 января 2024 года, была сдвинута на 1 июля 2024 года.

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Правительство РФ повысило тариф на передачу электроэнергии на 6,3% до конца 2023 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. «Установить с 1 мая по 31 декабря 2023 года тарифы на услуги по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети, <…> на 6,3 процента относительно тарифов, действующих по состоянию на 30 апреля», — сказано в документе. Распоряжение вступает в силу с 1 мая. В апреле президент РФ Владимир Путин сообщал, что роста цен на тарифы ЖКХ в ближайшие полтора года не ожидается. По его словам, индексация, которая должна быть произведена с 1 января 2024 года, была сдвинута на 1 июля 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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