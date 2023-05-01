Правительство повысило тариф на передачу электроэнергии

Правительство РФ повысило тариф на передачу электроэнергии на 6,3% до конца 2023 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
«Установить с 1 мая по 31 декабря 2023 года тарифы на услуги по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети, <…> на 6,3 процента относительно тарифов, действующих по состоянию на 30 апреля», —
В апреле президент РФ Владимир Путин сообщал, что роста цен на тарифы ЖКХ в ближайшие полтора года не ожидается. По его словам, индексация, которая должна быть произведена с 1 января 2024 года, была сдвинута на 1 июля 2024 года.
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