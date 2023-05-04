Приобретенная техника имеет широкий функционал Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Комбинат «Маяк» из Озерска (Челябинская область) приобрел робота «Мустанг» из Миасса. Как сообщили в пресс-службе предприятия, также закуплена техника, изготовленная в МГТУ им. Н.Э. Баумана.

«На „Маяке“ появились новые робототехнические комплексы. Модели „Торнадо“ и „Мустанг“ будут помогать друг другу в работе», — отметили в компании.

В московском вузе изготовили робота-разведчика «Торнадо». Он может преодолеть любые сложные препятствия, включая затопленные помещения. Техника позволит проводить радиационную разведку в условиях «жестких» радиационных полей. Также модель предназначена для инженерных работ с источниками ионизирующего излучения. «Торнадо» сможет быстро перемещаться в здании, в том числе по лестничным маршам. Робота оснастили камерой, гамма-визором, 3D-сканером. Дистанционное управление возможно на расстоянии до одного километра.

Техника из Миасса будет расчищать проход для «Торнадо». Исследователь «Мустанг», изготовленный на ПО «Калибр», займется отбором проб строительных конструкций и вскрытием препятствий для прохода робототехнического собрата. В числе преимуществ машины способность определить характеристики окружающей среды и температуру окружающих предметов, концентрацию газов в атмосфере, измерить мощности поглощенной дозы, взять твердые, жидкие и аэрозольные пробы. «Мустанг» сможет открыть люки и двери, разрезать, поднять и переместить различные изделия.

На комбинате уже наметили для машин фронт работ. Как рассказал начальник отдела службы промышленной безопасности Евгений Дербенев, в рамках федеральной программы Росатом поставил задачу обследовать радиационно опасные здания и сооружения. Человек на подобных объектах может находиться не более трех минут. А техника — бесконечно долго.

Весной робота «Калибр-3С» разработки лаборатории Южно-Уральского госуниверситета в Миассе испытали в Росгвардии. Техника производится ПО «Калибр».

Роботов приобрели для работы в зданиях советского периода Фото: пресс-служба ПО «Маяк»

Робот «Мустанг» будет расчищать путь для второго робота «Торнадо» Фото: пресс-служба ПО «Маяк»

Подбором техники занималась служба промышленной безопасности комбината Фото: пресс-служба ПО «Маяк»

Инициативу озерчан об эксперименте с роботами одобрили в госкорпорации Фото: пресс-служба ПО «Маяк»

Техника способна эффективно заменить труд человека Фото: пресс-служба ПО «Маяк»