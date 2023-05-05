05 мая 2023

SHOT: в Свердловской области 8-летняя девочка погибла, качаясь на качелях

© Служба новостей «URA.RU»
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Жилые дома, построенные по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Курган, детский городок, качели
Инцидент произошел в Верхней Туре (архивное фото) Фото:

В Верхней Туре (Свердловская область) восьмилетняя девочка погибла, качаясь на самодельных качелях. Две веревки были привязаны к дереву, школьница, как сообщают в соцсетях, сильно раскачалась и перевернулась, ее шею сдавило.

«Восьмилетняя школьница качалась на самодельных качелях, она сильно раскачалась, перевернулась, ее шею сдавило. Инцидент произошел в Верхней Туре», — пишет telegram-канал Shot.

Девочка подошла к качелям со своей подружкой. Та пыталась спасти школьницу, но не смогла. После этого она убежала домой и позвала на помощь бабушку. Девочку на качелях заметила женщина, она вызвала скорую помощь. Школьницу увезли в реанимацию, но спасти не смогли. Полицейские ищут того, как смастерил такие качели.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Следственный комитет РФ по Свердловской области. Ответ на момент публикации новости не поступил.

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В Верхней Туре (Свердловская область) восьмилетняя девочка погибла, качаясь на самодельных качелях. Две веревки были привязаны к дереву, школьница, как сообщают в соцсетях, сильно раскачалась и перевернулась, ее шею сдавило. «Восьмилетняя школьница качалась на самодельных качелях, она сильно раскачалась, перевернулась, ее шею сдавило. Инцидент произошел в Верхней Туре», — пишет telegram-канал Shot. Девочка подошла к качелям со своей подружкой. Та пыталась спасти школьницу, но не смогла. После этого она убежала домой и позвала на помощь бабушку. Девочку на качелях заметила женщина, она вызвала скорую помощь. Школьницу увезли в реанимацию, но спасти не смогли. Полицейские ищут того, как смастерил такие качели. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Следственный комитет РФ по Свердловской области. Ответ на момент публикации новости не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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