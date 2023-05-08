08 мая 2023
07 мая 2023

В Челябинской области готовятся встретить День Победы. Онлайн-трансляция

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Празднование Дня Победы. Челябинск, парад победы, почетный караул, знамя россии
Самым зрелищным мероприятием начала дня обещает стать торжественное построение на площади Революции в Челябинске (фото из архива) Фото:

В Челябинской области и ее столице готовятся встретить День Победы. Праздничные мероприятия начнутся с возложения цветов и венков к памятникам героям Великой Отечественной. После этого состоится парад на площади Революции в Челябинске и ряд других событий. Завершиться все должно концертом с участием Сергея Безрукова и Полины Гагариной, после которого последует масштабный фейерверк.

9 мая. Челябинск
Фото:

08:43 09.05.2023 Перекрытия движение на целом ряде улиц Челябинска начались с 6:00. Они будут действовать до 13 часов. Сейчас окрестности площади Революции выглядят так.

08:48 09.05.2023 У Вечного огня строятся военнослужащие. Возложение венков в память о героях войны назначено на 9:00.

9 мая. Челябинск
Фото:
9 мая. Челябинск
Рядом, на Кировке, у памятника танкистам Уральского добровольческого корпуса, собираются горожане. Помимо государственных флагов и стягов Победы, есть и символика СВО,
Фото:
День Победы 2023 года в Челябинске
На месте и VIP-персоны. Среди них спикер заксобрания Александр Лазарев, председатель гордумы Челябинска Андрей Шмидт, руководители силовых структур.
Фото:

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области и ее столице готовятся встретить День Победы. Праздничные мероприятия начнутся с возложения цветов и венков к памятникам героям Великой Отечественной. После этого состоится парад на площади Революции в Челябинске и ряд других событий. Завершиться все должно концертом с участием Сергея Безрукова и Полины Гагариной, после которого последует масштабный фейерверк. 08:43 09.05.2023 Перекрытия движение на целом ряде улиц Челябинска начались с 6:00. Они будут действовать до 13 часов. Сейчас окрестности площади Революции выглядят так. 08:48 09.05.2023 У Вечного огня строятся военнослужащие. Возложение венков в память о героях войны назначено на 9:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...