В Челябинской области готовятся встретить День Победы. Онлайн-трансляция

09 мая 2023 в 08:44 Размер текста - 17 +

Самым зрелищным мероприятием начала дня обещает стать торжественное построение на площади Революции в Челябинске (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области и ее столице готовятся встретить День Победы. Праздничные мероприятия начнутся с возложения цветов и венков к памятникам героям Великой Отечественной. После этого состоится парад на площади Революции в Челябинске и ряд других событий. Завершиться все должно концертом с участием Сергея Безрукова и Полины Гагариной, после которого последует масштабный фейерверк. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU 08:43 Перекрытия движение на целом ряде улиц Челябинска начались с 6:00. Они будут действовать до 13 часов. Сейчас окрестности площади Революции выглядят так. 08:48 У Вечного огня строятся военнослужащие. Возложение венков в память о героях войны назначено на 9:00. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Рядом, на Кировке, у памятника танкистам Уральского добровольческого корпуса, собираются горожане. Помимо государственных флагов и стягов Победы, есть и символика СВО, Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На месте и VIP-персоны. Среди них спикер заксобрания Александр Лазарев, председатель гордумы Челябинска Андрей Шмидт, руководители силовых структур. Фото: Владимир Васин © URA.RU

В Челябинской области и ее столице готовятся встретить День Победы. Праздничные мероприятия начнутся с возложения цветов и венков к памятникам героям Великой Отечественной. После этого состоится парад на площади Революции в Челябинске и ряд других событий. Завершиться все должно концертом с участием Сергея Безрукова и Полины Гагариной, после которого последует масштабный фейерверк. 08:43 09.05.2023 Перекрытия движение на целом ряде улиц Челябинска начались с 6:00. Они будут действовать до 13 часов. Сейчас окрестности площади Революции выглядят так. 08:48 09.05.2023 У Вечного огня строятся военнослужащие. Возложение венков в память о героях войны назначено на 9:00.