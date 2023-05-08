В Челябинской области и ее столице готовятся встретить День Победы. Праздничные мероприятия начнутся с возложения цветов и венков к памятникам героям Великой Отечественной. После этого состоится парад на площади Революции в Челябинске и ряд других событий. Завершиться все должно концертом с участием Сергея Безрукова и Полины Гагариной, после которого последует масштабный фейерверк.
В Челябинской области и ее столице готовятся встретить День Победы. Праздничные мероприятия начнутся с возложения цветов и венков к памятникам героям Великой Отечественной. После этого состоится парад на площади Революции в Челябинске и ряд других событий. Завершиться все должно концертом с участием Сергея Безрукова и Полины Гагариной, после которого последует масштабный фейерверк. 08:43 09.05.2023 Перекрытия движение на целом ряде улиц Челябинска начались с 6:00. Они будут действовать до 13 часов. Сейчас окрестности площади Революции выглядят так. 08:48 09.05.2023 У Вечного огня строятся военнослужащие. Возложение венков в память о героях войны назначено на 9:00.