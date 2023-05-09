Выпавший мужчина работал на стройке и сорвался с высоты
В Перми рабочий упал со строящегося дома по улице Декабристов на автомобильный прицеп. Фотографии случившегося очевидцы опубликовали в telegram-канале «Пермь с огоньком».
«На Декабристов, 97 строитель выпал где-то с 8-11 этажа. Упал на прицеп с тентом. Вроде живой», — написал автор поста.
На место падения приехала бригада скоро помощи. URA.RU направило запрос в пресс-службу министерства здравоохранения Пермского края, чтобы узнать о состоянии пермяка.
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В пресс-службе регионального министерства здравоохранения сообщили, что мужчина 33 лет был госпитализирован в больницу.
Строитель приземлился на прицеп для автомобиля
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