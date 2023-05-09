Пермяк упал с недостроенного дома на автоприцеп. Фото

Выпавший мужчина работал на стройке и сорвался с высоты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми рабочий упал со строящегося дома по улице Декабристов на автомобильный прицеп. Фотографии случившегося очевидцы опубликовали в telegram-канале «Пермь с огоньком».

«На Декабристов, 97 строитель выпал где-то с 8-11 этажа. Упал на прицеп с тентом. Вроде живой», — написал автор поста.

На место падения приехала бригада скоро помощи. URA.RU направило запрос в пресс-службу министерства здравоохранения Пермского края, чтобы узнать о состоянии пермяка.

Обновлено:

В пресс-службе регионального министерства здравоохранения сообщили, что мужчина 33 лет был госпитализирован в больницу.