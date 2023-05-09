09 мая 2023

Пермяк упал с недостроенного дома на автоприцеп. Фото

Пермяк упал с недостроенного дома на автоприцеп. Фото
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Орлов объезжает строящиеся школы и объекты благоустройства. Екатеринбург, каска, строительство, стройка, строительная площадка
Выпавший мужчина работал на стройке и сорвался с высоты Фото:

В Перми рабочий упал со строящегося дома по улице Декабристов на автомобильный прицеп. Фотографии случившегося очевидцы опубликовали в telegram-канале «Пермь с огоньком».

«На Декабристов, 97 строитель выпал где-то с 8-11 этажа. Упал на прицеп с тентом. Вроде живой», — написал автор поста.

На место падения приехала бригада скоро помощи. URA.RU направило запрос в пресс-службу министерства здравоохранения Пермского края, чтобы узнать о состоянии пермяка.

Обновлено:

В пресс-службе регионального министерства здравоохранения сообщили, что мужчина 33 лет был госпитализирован в больницу.

Строитель приземлился на прицеп для автомобиля
Строитель приземлился на прицеп для автомобиля

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В Перми рабочий упал со строящегося дома по улице Декабристов на автомобильный прицеп. Фотографии случившегося очевидцы опубликовали в telegram-канале «Пермь с огоньком». «На Декабристов, 97 строитель выпал где-то с 8-11 этажа. Упал на прицеп с тентом. Вроде живой», — написал автор поста. На место падения приехала бригада скоро помощи. URA.RU направило запрос в пресс-службу министерства здравоохранения Пермского края, чтобы узнать о состоянии пермяка. Обновлено: В пресс-службе регионального министерства здравоохранения сообщили, что мужчина 33 лет был госпитализирован в больницу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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