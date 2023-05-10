В Екатеринбурге на несколько месяцев закроют движение на Уралмаше

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Перекрытие развязки на Луганская-Базовый. Екатеринбург, дорожные рабочие, разнорабочие, перекрытие дороги, дорожные ограждения, дорожники, ограничение движения
На Уралмаше на пять месяцев закроют движение на улице Победы Фото:

В Екатеринбурге на пять месяцев закроют движение на улице Победы. Речь идет об участке от Индустрии до Ильича. Ограничения будут действовать с 19 мая по 15 октября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

«Автовладельцы смогут объехать зону перекрытия по улицам Индустрии, Уральских Рабочих, Ильича и Избирателей. Всю работу проведут специалисты АО „Екатеринбургская теплосетевая компания“», — сказано в сообщении городской мэрии.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге с мая по август дорожники перекроют движение транспорта на въезд в микрорайон Синие Камни. Дорожники убедительно просят заранее планировать маршрут передвижения.

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В Екатеринбурге на пять месяцев закроют движение на улице Победы. Речь идет об участке от Индустрии до Ильича. Ограничения будут действовать с 19 мая по 15 октября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города. «Автовладельцы смогут объехать зону перекрытия по улицам Индустрии, Уральских Рабочих, Ильича и Избирателей. Всю работу проведут специалисты АО „Екатеринбургская теплосетевая компания“», — сказано в сообщении городской мэрии. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге с мая по август дорожники перекроют движение транспорта на въезд в микрорайон Синие Камни. Дорожники убедительно просят заранее планировать маршрут передвижения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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