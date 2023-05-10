В Екатеринбурге на несколько месяцев закроют движение на Уралмаше

На Уралмаше на пять месяцев закроют движение на улице Победы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге на пять месяцев закроют движение на улице Победы. Речь идет об участке от Индустрии до Ильича. Ограничения будут действовать с 19 мая по 15 октября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

«Автовладельцы смогут объехать зону перекрытия по улицам Индустрии, Уральских Рабочих, Ильича и Избирателей. Всю работу проведут специалисты АО „Екатеринбургская теплосетевая компания“», — сказано в сообщении городской мэрии.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге с мая по август дорожники перекроют движение транспорта на въезд в микрорайон Синие Камни. Дорожники убедительно просят заранее планировать маршрут передвижения.