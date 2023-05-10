10 мая 2023

Пермский завод оборудования для АЭС в десять раз увеличил прибыль

Пермское АО «Уралгидросталь» в 2022 году получило более 60 млн рублей прибыли
© Служба новостей «URA.RU»
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В 2022 году предприятие резко улучшило финансовые показатели Фото:

Пермское АО «Уралгидросталь», которое выпускает гидромеханическое оборудование для объектов гидроэнергетики и атомных станций, улучшило финансовые показатели. По итогам 2022 года завод получил чистую прибыль более 60 млн рублей, увеличив ее, по сравнению с 2021 годом в шесть раз. Соответствующий отчет опубликован на сайте центра раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ).

«Акционерное общество „Уралгидросталь“, Пермь. Отчет о финансовых результатах за 2022 год. Выручка предприятия — 879,1 млн рублей, чистая прибыль — 62,2 млн рублей», — сообщается в отчете. Годом ранее выручка завода составляла 371,7 млн рублей, чистая прибыль — 5,9 млн рублей.

Пермское акционерное общество «Уралгидросталь» специализируется на производстве различных видов гидромеханического оборудования для объектов энергетики и атомных станций. Это ворота судоходных шлюзов, гидроприводы, турбинные трубопроводы. Также завод выпускает водоочистные машины и консольные краны. География поставок продукции по России охватывает территорию от границы с Норвегией до Дальнего Востока.

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Пермское АО «Уралгидросталь», которое выпускает гидромеханическое оборудование для объектов гидроэнергетики и атомных станций, улучшило финансовые показатели. По итогам 2022 года завод получил чистую прибыль более 60 млн рублей, увеличив ее, по сравнению с 2021 годом в шесть раз. Соответствующий отчет опубликован на сайте центра раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ). «Акционерное общество „Уралгидросталь“, Пермь. Отчет о финансовых результатах за 2022 год. Выручка предприятия — 879,1 млн рублей, чистая прибыль — 62,2 млн рублей», — сообщается в отчете. Годом ранее выручка завода составляла 371,7 млн рублей, чистая прибыль — 5,9 млн рублей. Пермское акционерное общество «Уралгидросталь» специализируется на производстве различных видов гидромеханического оборудования для объектов энергетики и атомных станций. Это ворота судоходных шлюзов, гидроприводы, турбинные трубопроводы. Также завод выпускает водоочистные машины и консольные краны. География поставок продукции по России охватывает территорию от границы с Норвегией до Дальнего Востока.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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