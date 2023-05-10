Пермский завод оборудования для АЭС в десять раз увеличил прибыль

Пермское АО «Уралгидросталь», которое выпускает гидромеханическое оборудование для объектов гидроэнергетики и атомных станций, улучшило финансовые показатели. По итогам 2022 года завод получил чистую прибыль более 60 млн рублей, увеличив ее, по сравнению с 2021 годом в шесть раз. Соответствующий отчет опубликован на сайте центра раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ).
«Акционерное общество „Уралгидросталь“, Пермь. Отчет о финансовых результатах за 2022 год. Выручка предприятия — 879,1 млн рублей, чистая прибыль — 62,2 млн рублей», — сообщается в отчете. Годом ранее выручка завода составляла 371,7 млн рублей, чистая прибыль — 5,9 млн рублей.
Пермское акционерное общество «Уралгидросталь» специализируется на производстве различных видов гидромеханического оборудования для объектов энергетики и атомных станций. Это ворота судоходных шлюзов, гидроприводы, турбинные трубопроводы. Также завод выпускает водоочистные машины и консольные краны. География поставок продукции по России охватывает территорию от границы с Норвегией до Дальнего Востока.
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