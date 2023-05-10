Пермяк пошел на поправку после падения с 11 этажа

Сейчас мужчина находится в больнице
Строитель, сорвавшийся с высотки в Перми, проходит лечение в больнице. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края.
Рабочий, который 10 мая выпал с высоты 11 этажа недостроенного дома и выжил находится в больнице. «Общее состояние пациента оценивается как удовлетворительное», — рассказали в министерстве.
Ранее URA.RU сообщало, что мужчина упал на автомобильный прицеп. Оттуда мужчину достали медики и отвезли в больницу.
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