10 мая 2023

Пермяк пошел на поправку после падения с 11 этажа

© Служба новостей «URA.RU»
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Нейрохирургическая операция по восстановлению периферических нервов руки в Городской клинической больнице № 40. Екатеринбург, госпиталь, операционная, капельница, лечение, медицина, обследование, клиника, больница
Сейчас мужчина находится в больнице Фото:

Строитель, сорвавшийся с высотки в Перми, проходит лечение в больнице. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края.

Рабочий, который 10 мая выпал с высоты 11 этажа недостроенного дома и выжил находится в больнице. «Общее состояние пациента оценивается как удовлетворительное», — рассказали в министерстве.

Ранее URA.RU сообщало, что мужчина упал на автомобильный прицеп. Оттуда мужчину достали медики и отвезли в больницу.

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Строитель, сорвавшийся с высотки в Перми, проходит лечение в больнице. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края. Рабочий, который 10 мая выпал с высоты 11 этажа недостроенного дома и выжил находится в больнице. «Общее состояние пациента оценивается как удовлетворительное», — рассказали в министерстве. Ранее URA.RU сообщало, что мужчина упал на автомобильный прицеп. Оттуда мужчину достали медики и отвезли в больницу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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