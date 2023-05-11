Челябинского рыбака задержали за поимку щук в заповеднике. Фото

Челябинского мотоциклиста задержала полиция за ловлю рыбы в Ильменском заповеднике
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Клипарты. Сургут , рыбалка, улов, щука
Мужчина нанес ущерб в размере свыше 50 тысяч рублей Фото:

Полиция Миасса (Челябинская область) задержала местного житель, подозреваемого в незаконной рыбалке в Ильменском заповеднике. Незаконной добычей мужчины оказались щуки, караси, окуни и чебаки. Об этом 11 мая сообщил URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по области.

«Сотрудниками полиции совместно с работниками Ильменского заповедника в ходе совместного рейда обратили внимание на мотоциклиста. Оказалось, что местный житель, 1964 года рождения, осуществлял ловлю рыбы запрещенным способом в заповедной зоне», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В областном главке отметили, что полиция изъяла рыболовецкую сеть и рыбу. Незаконной добычей рыбака-браконьера оказались щуки, караси, окуни и чебаки. Он нанес ущерб водным биологическим ресурсам в размере свыше 50 тыс. рублей.

В отношении задержанного возбуждено уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». С подозреваемого взято обязательство о явке.

Мужчина незаконно выловил около 50 рыб
Мужчина незаконно выловил около 50 рыб
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Полиция Миасса (Челябинская область) задержала местного житель, подозреваемого в незаконной рыбалке в Ильменском заповеднике. Незаконной добычей мужчины оказались щуки, караси, окуни и чебаки. Об этом 11 мая сообщил URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по области. «Сотрудниками полиции совместно с работниками Ильменского заповедника в ходе совместного рейда обратили внимание на мотоциклиста. Оказалось, что местный житель, 1964 года рождения, осуществлял ловлю рыбы запрещенным способом в заповедной зоне», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства. В областном главке отметили, что полиция изъяла рыболовецкую сеть и рыбу. Незаконной добычей рыбака-браконьера оказались щуки, караси, окуни и чебаки. Он нанес ущерб водным биологическим ресурсам в размере свыше 50 тыс. рублей. В отношении задержанного возбуждено уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». С подозреваемого взято обязательство о явке.
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