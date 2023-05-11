Одежда брендов из Челябинска появится на торговых полках в Казахстане. Фото

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Ekaterinburg Fashion Week (день второй). Екатеринбург, модели, fashion, показ, модный показ, мода, неделя моды
На модном показе челябинские бренды и бутик в Алма-Ате договорились о сотрудничестве Фото:

Бренды одежды из Челябинска появятся в бутиках бывшей столицы Казахстана Алма-Аты. На полках магазинов будут вещи марок Kotova, Chuma, Paseshnik, Ermakovishna, сообщили в пресс-службе Агентства международного сотрудничества региона.

«Южноуральские бренды одежды Kotova, Chuma, Paseshnik, Ermakovishna будут представлены в бутиках Алма-Аты. Такими договоренностями завершился модный показ Sisters Fashion Weekend», — сообщили URA.RU в агентстве.

Дизайнер бренда Ermakovishna Елена Ермаковишна отметила важность показа для укрепления связей между культурами. Создательница коллекции от CHUMA Мария Чубаева показала детали тюркского романтизма 1960-х годов. Чубаева построила образы на традиционных пропорциях, повседневности и многослойности. Женщина добавила на одежду ручную вышивку и отсылки к цветущим степям.

Коллекции на показе созданы по тренду modest fashion. Он заключается в скромной закрывающей тело одежде. На второй день показа вещи из коллекции можно купить.

«Стойки с продукцией челябинских брендов на маркете пользовались большим спросом. Со всеми членами нашей делегации были достигнуты договоренности на представление брендов в магазине Sister Corner в Алма-Ате», — передает агентство слова Ермаковишны.

Одежда была создана в тренде modest fashion
Одежда была создана в тренде modest fashion
Вещи появятся на полках бутика Sister Corner
Вещи появятся на полках бутика Sister Corner
Концепция одежды — скромность и закрытое тело
Концепция одежды — скромность и закрытое тело
Одежда челябинских дизайнеров пользовалась спросом на полках показа
Одежда челябинских дизайнеров пользовалась спросом на полках показа

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Бренды одежды из Челябинска появятся в бутиках бывшей столицы Казахстана Алма-Аты. На полках магазинов будут вещи марок Kotova, Chuma, Paseshnik, Ermakovishna, сообщили в пресс-службе Агентства международного сотрудничества региона. «Южноуральские бренды одежды Kotova, Chuma, Paseshnik, Ermakovishna будут представлены в бутиках Алма-Аты. Такими договоренностями завершился модный показ Sisters Fashion Weekend», — сообщили URA.RU в агентстве. Дизайнер бренда Ermakovishna Елена Ермаковишна отметила важность показа для укрепления связей между культурами. Создательница коллекции от CHUMA Мария Чубаева показала детали тюркского романтизма 1960-х годов. Чубаева построила образы на традиционных пропорциях, повседневности и многослойности. Женщина добавила на одежду ручную вышивку и отсылки к цветущим степям. Коллекции на показе созданы по тренду modest fashion. Он заключается в скромной закрывающей тело одежде. На второй день показа вещи из коллекции можно купить. «Стойки с продукцией челябинских брендов на маркете пользовались большим спросом. Со всеми членами нашей делегации были достигнуты договоренности на представление брендов в магазине Sister Corner в Алма-Ате», — передает агентство слова Ермаковишны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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