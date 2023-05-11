Одежда брендов из Челябинска появится на торговых полках в Казахстане. Фото

11 мая 2023 в 15:39 Размер текста - 17 +

На модном показе челябинские бренды и бутик в Алма-Ате договорились о сотрудничестве Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Бренды одежды из Челябинска появятся в бутиках бывшей столицы Казахстана Алма-Аты. На полках магазинов будут вещи марок Kotova, Chuma, Paseshnik, Ermakovishna, сообщили в пресс-службе Агентства международного сотрудничества региона. «Южноуральские бренды одежды Kotova, Chuma, Paseshnik, Ermakovishna будут представлены в бутиках Алма-Аты. Такими договоренностями завершился модный показ Sisters Fashion Weekend», — сообщили URA.RU в агентстве. Дизайнер бренда Ermakovishna Елена Ермаковишна отметила важность показа для укрепления связей между культурами. Создательница коллекции от CHUMA Мария Чубаева показала детали тюркского романтизма 1960-х годов. Чубаева построила образы на традиционных пропорциях, повседневности и многослойности. Женщина добавила на одежду ручную вышивку и отсылки к цветущим степям. Коллекции на показе созданы по тренду modest fashion. Он заключается в скромной закрывающей тело одежде. На второй день показа вещи из коллекции можно купить. «Стойки с продукцией челябинских брендов на маркете пользовались большим спросом. Со всеми членами нашей делегации были достигнуты договоренности на представление брендов в магазине Sister Corner в Алма-Ате», — передает агентство слова Ермаковишны. Одежда была создана в тренде modest fashion фото: Агентство международного сотрудничества Челябинской области Вещи появятся на полках бутика Sister Corner фото: Агентство международного сотрудничества Челябинской области Концепция одежды — скромность и закрытое тело фото: Агентство международного сотрудничества Челябинской области Одежда челябинских дизайнеров пользовалась спросом на полках показа фото: Агентство международного сотрудничества Челябинской области

Бренды одежды из Челябинска появятся в бутиках бывшей столицы Казахстана Алма-Аты. На полках магазинов будут вещи марок Kotova, Chuma, Paseshnik, Ermakovishna, сообщили в пресс-службе Агентства международного сотрудничества региона. «Южноуральские бренды одежды Kotova, Chuma, Paseshnik, Ermakovishna будут представлены в бутиках Алма-Аты. Такими договоренностями завершился модный показ Sisters Fashion Weekend», — сообщили URA.RU в агентстве. Дизайнер бренда Ermakovishna Елена Ермаковишна отметила важность показа для укрепления связей между культурами. Создательница коллекции от CHUMA Мария Чубаева показала детали тюркского романтизма 1960-х годов. Чубаева построила образы на традиционных пропорциях, повседневности и многослойности. Женщина добавила на одежду ручную вышивку и отсылки к цветущим степям. Коллекции на показе созданы по тренду modest fashion. Он заключается в скромной закрывающей тело одежде. На второй день показа вещи из коллекции можно купить. «Стойки с продукцией челябинских брендов на маркете пользовались большим спросом. Со всеми членами нашей делегации были достигнуты договоренности на представление брендов в магазине Sister Corner в Алма-Ате», — передает агентство слова Ермаковишны.