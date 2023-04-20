Германия отправила ВСУ палатки вместо оружия

Германия предоставила Украине пакет помощи. На этот раз Киеву отправили палатки и элементы для полевого пункта размещения. Оружия среди них нет. Об этом сообщил военный эксперт Алексей Рамм.
«Украинский Ан-124-100 из Лейпцига (город в ФРГ) приземлился в Ганновере 20 апреля, чтобы забрать очередной военный груз. <…> На подвозимых паллетах удалось рассмотреть упакованные в полиэтилен палатки или чехлы», — отметил военный эксперт Алексей Рамм. Его слова приводят «Известия». Рамм предположил, что в посылке из Германии также находятся элементы мобильного полевого госпиталя.
Ранее Германия доставила на Украину систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. ФРГ усилила военную поддержку Киева после начала спецоперации РФ. Также правительство Германии одобрило заявку Польши на экспорт истребителей МиГ-29 Киеву. Помимо предоставления военной поддержки, ФРГ также принимает у себя украинских беженцев, сообщает
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