Свердловчане придумали, как дешево купить популярное лекарство за границей

Свердловчане покупают препарат от аллергии «Эриус» в Турции

16 мая 2023 в 21:00 Размер текста - 17 +

Препарат «Эриус» свердловчане привозят из Турции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Свердловской области, страдающие от аллергии, решили сэкономить на покупке антигистаминного препарата «Эриус». Свердловчане собираются в группы и бронируют препарат через тех людей, которые на момент заказа находятся в Турции на отдыхе. Дело в том, что стоимость данного лекарства в регионе стартует от 600 рублей за пачку (10 таблеток), а в Турции стоимость препарата не превышает 200 рублей (около 49 лир на момент выхода публикации). Об этом рассказали читатели URA.RU. «Препарат „Эриус“ производится в Германии. Очень эффективный препарат, но стоимость высока. Все же заплатить в среднем 600 рублей за пачку, в которой всего 10 таблеток, не каждому человеку с аллергией по карману. Однако наши люди нашли способ сэкономить на покупке лекарства. У каждого из нас найдется знакомый, который поехал отдыхать в Турцию. Кто-то один составляет список тех, кому нужен препарат, собирает деньги и отправляет их отдыхающему. А там уже в Турции приобретается препарат. Если объем большой, то отправляется посылкой, а если пять-десять пачек, то отдыхающий уже привозит лекарство с собой. В итоге получается приличная экономия», — делятся собеседники агентства. «Эриус» — антигистаминный препарат длительного действия, блокатор периферических гистаминовых Н1-рецепторов. Таким образом предупреждает развитие и облегчает течение аллергических реакций, обладает противозудным и антиэкссудативным действием, уменьшает проницаемость капилляров, предупреждает развитие отека тканей, спазма гладкой мускулатуры. Препарат не оказывает воздействия на ЦНС (Центральная нервная система — прим.ред.), практически не обладает седативным эффектом (не вызывает сонливости) и не влияет на скорость психомоторных реакций. Действие «Эриуса» начинается в течение 30 мин после приема внутрь и продолжается в течение 24 часов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Свердловской области, страдающие от аллергии, решили сэкономить на покупке антигистаминного препарата «Эриус». Свердловчане собираются в группы и бронируют препарат через тех людей, которые на момент заказа находятся в Турции на отдыхе. Дело в том, что стоимость данного лекарства в регионе стартует от 600 рублей за пачку (10 таблеток), а в Турции стоимость препарата не превышает 200 рублей (около 49 лир на момент выхода публикации). Об этом рассказали читатели URA.RU. «Препарат „Эриус“ производится в Германии. Очень эффективный препарат, но стоимость высока. Все же заплатить в среднем 600 рублей за пачку, в которой всего 10 таблеток, не каждому человеку с аллергией по карману. Однако наши люди нашли способ сэкономить на покупке лекарства. У каждого из нас найдется знакомый, который поехал отдыхать в Турцию. Кто-то один составляет список тех, кому нужен препарат, собирает деньги и отправляет их отдыхающему. А там уже в Турции приобретается препарат. Если объем большой, то отправляется посылкой, а если пять-десять пачек, то отдыхающий уже привозит лекарство с собой. В итоге получается приличная экономия», — делятся собеседники агентства. «Эриус» — антигистаминный препарат длительного действия, блокатор периферических гистаминовых Н1-рецепторов. Таким образом предупреждает развитие и облегчает течение аллергических реакций, обладает противозудным и антиэкссудативным действием, уменьшает проницаемость капилляров, предупреждает развитие отека тканей, спазма гладкой мускулатуры. Препарат не оказывает воздействия на ЦНС (Центральная нервная система — прим.ред.), практически не обладает седативным эффектом (не вызывает сонливости) и не влияет на скорость психомоторных реакций. Действие «Эриуса» начинается в течение 30 мин после приема внутрь и продолжается в течение 24 часов.