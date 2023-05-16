Недострой под спорткомплекс на Бейвеля был продан за 56 млн 322 тысячи рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске с торгов были проданы два недостроя под торгово-развлекательный комплекс (ТРК) на улице Северный Луч недалеко от Свердловского тракта и под спорткомплекс с торгово-офисным зданием и подземной автостоянкой на Бейвеля. О продаже участков сообщили в пресс-службе мэрии.

«В Челябинске сегодня, 16 мая, на аукционе проданы два объекта незавершенного строительства. Первый недострой, расположен на улице Бейвеля в микрорайоне 54, приобретен ИП Брюховой А. А за 56 млн 322 тысячи рублей. Второй объект, который находится на улице Северный Луч, был приобретен ООО „РусПромТехСнаб“ за 1 млн 019 тысяч 520 рублей», — поделились в пресс-службе.

Недострой на улице Бейвеля, недалеко от Свердловского тракта, предназначенный для строительства спортивного центра и торгово-офисного здания с подземной автостоянкой, был изъят по решению суда у фирмы ООО СК «Доступное жилье». Степень готовности объекта — 10%, общая площадь составляет 33 тысячи 135 квадратных метров. Объект был приобретен бизнес-леди из Челябинска Анной Брюховой за 56 млн 322 тысячи рублей. Согласно сервису «Сбис», кампания занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Второй недострой под строительство ТРК был изъят по суду у С. Ю. Иванова. Степень готовности лота составляет 6%, площадь — 3 тысячи 643 квадратных метров. Объект был приобретен ООО «РусПромТехСнаб» за 1 млн 019 тысяч 520 рублей. По данным «Сбис», деятельность кампании, помимо прочего, включает оптовую торговлю машинами и оборудованием. У фирмы четыре владельца — Павел Гончаров (40%), Куликовских Дмитрий (40%), Гончаров Елена (10%), Александра Куликовских (10%).

Ранее мэрия Челябинска выставила на аукцион три недостроя под гостиницу, спортивный комплекс и торгово-развлекательный центр. Об этом 15 мая на аппаратном совещании в администрации сообщила заместитель главы города по имущественным вопросам Надежда Рыльская.

Степень готовности недостроя составляет 6%, вид разрешенного использования — для размещения торгового комплекса Скрин: публичная кадастровая карта

Недострой на Бейвеля под спорткомплекс и торгово-офисный центр с подземной автостоянкой приобретен бизнес-леди из Челябинска за 56 млн 322 тысячи рублей Скрин: сайт администрации г. Челябинск