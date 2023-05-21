Риэлтор Кушнова описала самые продаваемые коттеджи в Челябинской области

Площадь самых «ходовых» домов составляет от 120 до 250 квадратных метров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Самыми продаваемыми домами в Челябинской области на данный момент являются коттеджи площадью от 120 до 250 квадратных метров с чистовой отделкой, размещенные на участке площадью 5-7 соток. Предпочтение челябинцы отдают домам в Челябинске или рядом с лесами и озерами, рассказала URA.RU риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова.

«В Челябинской области лучше всего продаются дома в самом Челябинске, а также рядом с лесами и озерами. В приоритете у челябинцев коттеджи площадью 120-150 квадратных метров и 250 квадратных метров с чистовой отделкой под ключ. Участок также стараются брать небольшой — от пяти до семи соток», — сообщила Кушнова.

Кушнова также отметила, что на данный момент коттеджи от застройщика с чистовой отделкой у челябинцев более популярны, чем дома, купленные у собственника на вторичном рынке. Дело в том, что хозяин дома строит коттедж для себя, обычно обеспечивая своей семье все самое лучшее, соответственно использует более дорогие стройматериалы. Значит, на выходе такой дом будет стоить дороже. Но сейчас челябинцы в основном хотят сэкономить, поэтому обычно выбирают наиболее экономичный вариант.

Самыми востребованными при этом являются дома в пригороде Челябинска. Особым спросом пользуется развивающийся Сосновский район. Также челябинцы предпочитают брать коттеджи на берегах озер Тургояк, Увильды и Еловое.