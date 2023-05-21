21 мая 2023

В свердловском городе объявили траур в память о героях, погибших в Бахмуте

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23 мая в Ирбите объявлен день траура по погибшим на СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе боев под Бахмутом (Артемовск) 16 мая при выполнении боевого задания погибли жители Ирбита (Свердловская область). 23 мая в городе объявлен день траура по погибшим. Соответсвующее решение принял глава Ирбита Николай Юдин.

«Накануне в Ирбит пришли сообщения о гибели в зоне СВО четверых наших земляков. В ходе боев под Артемовском (Бахмутом) погибли Анатолий Антонов, Антон Габдрафитов, Сергей Гаврилов и Дмитрий Перевозников. За проявленный героизм все четверо награждены орденами Мужества (посмертно). Глава города Николай Юдин принял решение объявить 23 мая в Ирбите день траура по погибшим земляках. 23 мая в ДК им. В.К. Костевича с 12.00 до 14.00 пройдет церемония прощания», — говорится в сообщении, опубликованном в группе «Ирбит. Официально» в соцсети «ВКонтакте».

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации. Российский лидер назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

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В ходе боев под Бахмутом (Артемовск) 16 мая при выполнении боевого задания погибли жители Ирбита (Свердловская область). 23 мая в городе объявлен день траура по погибшим. Соответсвующее решение принял глава Ирбита Николай Юдин. «Накануне в Ирбит пришли сообщения о гибели в зоне СВО четверых наших земляков. В ходе боев под Артемовском (Бахмутом) погибли Анатолий Антонов, Антон Габдрафитов, Сергей Гаврилов и Дмитрий Перевозников. За проявленный героизм все четверо награждены орденами Мужества (посмертно). Глава города Николай Юдин принял решение объявить 23 мая в Ирбите день траура по погибшим земляках. 23 мая в ДК им. В.К. Костевича с 12.00 до 14.00 пройдет церемония прощания», — говорится в сообщении, опубликованном в группе «Ирбит. Официально» в соцсети «ВКонтакте». Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации. Российский лидер назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
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