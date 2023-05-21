В Челябинске отключат светофоры оживленной магистрали. Карта

22 мая 2023 в 18:34 Размер текста - 17 +

Отключение светофоров планируется 23 мая с 8:00 до 20:00 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске 23 мая отключат светофоры на трех перекрестах проспекта Победы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Комитета дорожного хозяйства города. «23 мая планируется отключение светофоров на трех пересечениях проспекта Победы. Светофоры не будут работать с 08:00», — уточнили в пресс-службе. Работы коснутся пересечений с улицами Чайковского, Косарева и Тепличная. Отключение продлится до 20:00. Светофоры отключат на пересечении проспекта Победы с улицами Косарева, Тепличная и Чайковского карта: сервис «Яндекс.Карты»

В Челябинске 23 мая отключат светофоры на трех перекрестах проспекта Победы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Комитета дорожного хозяйства города. «23 мая планируется отключение светофоров на трех пересечениях проспекта Победы. Светофоры не будут работать с 08:00», — уточнили в пресс-службе. Работы коснутся пересечений с улицами Чайковского, Косарева и Тепличная. Отключение продлится до 20:00.