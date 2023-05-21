Отключение светофоров планируется 23 мая с 8:00 до 20:00
В Челябинске 23 мая отключат светофоры на трех перекрестах проспекта Победы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Комитета дорожного хозяйства города.
«23 мая планируется отключение светофоров на трех пересечениях проспекта Победы. Светофоры не будут работать с 08:00», — уточнили в пресс-службе.
Работы коснутся пересечений с улицами Чайковского, Косарева и Тепличная. Отключение продлится до 20:00.
Светофоры отключат на пересечении проспекта Победы с улицами Косарева, Тепличная и Чайковского
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