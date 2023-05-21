21 мая 2023

В Челябинске отключат светофоры оживленной магистрали. Карта

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Неработающий светофор. Курган, одностороннее движение, светофор не работает, знак главная дорога, знак пешеходного перехода, нерабочий светофор
Отключение светофоров планируется 23 мая с 8:00 до 20:00 Фото:

В Челябинске 23 мая отключат светофоры на трех перекрестах проспекта Победы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Комитета дорожного хозяйства города.

«23 мая планируется отключение светофоров на трех пересечениях проспекта Победы. Светофоры не будут работать с 08:00», — уточнили в пресс-службе.

Работы коснутся пересечений с улицами Чайковского, Косарева и Тепличная. Отключение продлится до 20:00.

Светофоры отключат на пересечении проспекта Победы с улицами Косарева, Тепличная и Чайковского
Светофоры отключат на пересечении проспекта Победы с улицами Косарева, Тепличная и Чайковского

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В Челябинске 23 мая отключат светофоры на трех перекрестах проспекта Победы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Комитета дорожного хозяйства города. «23 мая планируется отключение светофоров на трех пересечениях проспекта Победы. Светофоры не будут работать с 08:00», — уточнили в пресс-службе. Работы коснутся пересечений с улицами Чайковского, Косарева и Тепличная. Отключение продлится до 20:00.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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