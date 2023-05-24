Mysl Polska: поляки пытались рассорить русских и украинцев на курортах в Турции

Поляки возмущены русским и украинцам, отдыхающим на курортах в Турции, устраивают пляжно-барные баталии и отказываются общаться с ними. Об этом сообщил польский обозреватель Конрад Ренкас. По его мнению, подобное поведение поляков выглядит смешно, особенно учитывая то, что украинцы и россияне не проявляют агрессии друг к другу.
Польские пляжно-барные войны выглядят инфантильными и смешными, тем более, что в них только мы сами и участвуем. Полякам следует выкинуть из головы мысли о «ненавистных русских», которые, как еще несколько лет назад были безразличны его согражданам», — заявил Ренкас в материале издания Mysl Polska. Он предложил полякам наслаждаться отдыхом и прекратить обсуждать глобальные темы на шезлонгах.
Ранее депутат Госдумы Олег Матвейчев заявил, что в Польше украинцев считают людьми третьего сорта, к ним относятся, как к бывшим рабам. При этом издание Rzeczpospolita отметило, что поток беженцев с Украины превратил Польшу в двунациональное государство и страны приближаются к созданию единого государств, сообщает телеканал 360.
Поляки возмущены русским и украинцам, отдыхающим на курортах в Турции, устраивают пляжно-барные баталии и отказываются общаться с ними. Об этом сообщил польский обозреватель Конрад Ренкас. По его мнению, подобное поведение поляков выглядит смешно, особенно учитывая то, что украинцы и россияне не проявляют агрессии друг к другу. Польские пляжно-барные войны выглядят инфантильными и смешными, тем более, что в них только мы сами и участвуем. Полякам следует выкинуть из головы мысли о «ненавистных русских», которые, как еще несколько лет назад были безразличны его согражданам», — заявил Ренкас в материале издания Mysl Polska. Он предложил полякам наслаждаться отдыхом и прекратить обсуждать глобальные темы на шезлонгах. Ранее депутат Госдумы Олег Матвейчев заявил, что в Польше украинцев считают людьми третьего сорта, к ним относятся, как к бывшим рабам. При этом издание Rzeczpospolita отметило, что поток беженцев с Украины превратил Польшу в двунациональное государство и страны приближаются к созданию единого государств, сообщает телеканал 360.