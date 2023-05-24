24 мая 2023

Mysl Polska: поляки пытались рассорить русских и украинцев на курортах в Турции

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Поляки отказываются общаться с русскими на отдыхе в Турции Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Поляки возмущены русским и украинцам, отдыхающим на курортах в Турции, устраивают пляжно-барные баталии и отказываются общаться с ними. Об этом сообщил польский обозреватель Конрад Ренкас. По его мнению, подобное поведение поляков выглядит смешно, особенно учитывая то, что украинцы и россияне не проявляют агрессии друг к другу.

Польские пляжно-барные войны выглядят инфантильными и смешными, тем более, что в них только мы сами и участвуем. Полякам следует выкинуть из головы мысли о «ненавистных русских», которые, как еще несколько лет назад были безразличны его согражданам», — заявил Ренкас в материале издания Mysl Polska. Он предложил полякам наслаждаться отдыхом и прекратить обсуждать глобальные темы на шезлонгах.

Ранее депутат Госдумы Олег Матвейчев заявил, что в Польше украинцев считают людьми третьего сорта, к ним относятся, как к бывшим рабам. При этом издание Rzeczpospolita отметило, что поток беженцев с Украины превратил Польшу в двунациональное государство и страны приближаются к созданию единого государств, сообщает телеканал 360.

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Поляки возмущены русским и украинцам, отдыхающим на курортах в Турции, устраивают пляжно-барные баталии и отказываются общаться с ними. Об этом сообщил польский обозреватель Конрад Ренкас. По его мнению, подобное поведение поляков выглядит смешно, особенно учитывая то, что украинцы и россияне не проявляют агрессии друг к другу. Польские пляжно-барные войны выглядят инфантильными и смешными, тем более, что в них только мы сами и участвуем. Полякам следует выкинуть из головы мысли о «ненавистных русских», которые, как еще несколько лет назад были безразличны его согражданам», — заявил Ренкас в материале издания Mysl Polska. Он предложил полякам наслаждаться отдыхом и прекратить обсуждать глобальные темы на шезлонгах. Ранее депутат Госдумы Олег Матвейчев заявил, что в Польше украинцев считают людьми третьего сорта, к ним относятся, как к бывшим рабам. При этом издание Rzeczpospolita отметило, что поток беженцев с Украины превратил Польшу в двунациональное государство и страны приближаются к созданию единого государств, сообщает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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