В Кремле оценили работу главы МЧС Куренкова

Песков: президент РФ положительно оценивает работу главы МЧС Куренкова
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит главы МЧС Александра Куренкова в микрорайон Смолино. Курган, куренков александр
Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин положительно оценивает работу главы МЧС Фото:

Президент России Владимир Путин положительно оценивает работу главы МЧС Александра Куренкова. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Все правительство работает в очень напряженном режиме. В данном случае МЧС — один из наиболее беспокойных участков. Президент в постоянном контакте с Куренковым. Положительно оценивает [его] работу», — заявил Песков.

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Президент России Владимир Путин положительно оценивает работу главы МЧС Александра Куренкова. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Все правительство работает в очень напряженном режиме. В данном случае МЧС — один из наиболее беспокойных участков. Президент в постоянном контакте с Куренковым. Положительно оценивает [его] работу», — заявил Песков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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