В Кремле оценили работу главы МЧС Куренкова

Песков: президент РФ положительно оценивает работу главы МЧС Куренкова

25 мая 2023 в 12:36 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин положительно оценивает работу главы МЧС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Президент России Владимир Путин положительно оценивает работу главы МЧС Александра Куренкова. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Все правительство работает в очень напряженном режиме. В данном случае МЧС — один из наиболее беспокойных участков. Президент в постоянном контакте с Куренковым. Положительно оценивает [его] работу», — заявил Песков.

Президент России Владимир Путин положительно оценивает работу главы МЧС Александра Куренкова. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Все правительство работает в очень напряженном режиме. В данном случае МЧС — один из наиболее беспокойных участков. Президент в постоянном контакте с Куренковым. Положительно оценивает [его] работу», — заявил Песков.