В Кремле оценили работу главы МЧС Куренкова

Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин положительно оценивает работу главы МЧС
Президент России Владимир Путин положительно оценивает работу главы МЧС Александра Куренкова. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Все правительство работает в очень напряженном режиме. В данном случае МЧС — один из наиболее беспокойных участков. Президент в постоянном контакте с Куренковым. Положительно оценивает [его] работу», — заявил Песков.
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