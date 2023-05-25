В Челябинске полиция задержала сексуального маньяка

Злоумышленник напал как минимум на трех женщин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Сосновском районе Челябинской области сотрудники полиции задержали сексуального маньяка, который напал на пенсионерку, гуляющую в лесу микрорайона Вишневая горка. В ходе разбирательства установлены факты еще двух подобных нападений, сообщили в пресс-службе областной полиции.

«Полицейскими Отдела МВД России по Сосновскому району в ходе изучения подробностей произошедшего в Кременкуле инцидента проведен большой комплекс мероприятий, в котором были задействованы оперативные службы и участковые уполномоченные полиции. В результате подозреваемый в совершении противоправного деяния был установлен и доставлен в районный отдел полиции», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В ведомстве добавили, что в ходе разбирательства выявлены факты хулиганских действий мужчины в отношении еще двух женщин, которые живут в Сосновском районе Челябинской области. Сейчас правоохранительные органы устанавливают все подробности произошедшего.

Мужчина напал на пенсионерку, гулящую по тропе здоровья в микрорайоне Вишневая горка. Он избил женщину, а также попытался раздеть и изнасиловать. Потерпевшая сумела отбиться от маньяка, после чего он убежал в лес.