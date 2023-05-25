В Челябинске полиция задержала сексуального маньяка

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Злоумышленник напал как минимум на трех женщин Фото:

В Сосновском районе Челябинской области сотрудники полиции задержали сексуального маньяка, который напал на пенсионерку, гуляющую в лесу микрорайона Вишневая горка. В ходе разбирательства установлены факты еще двух подобных нападений, сообщили в пресс-службе областной полиции.

«Полицейскими Отдела МВД России по Сосновскому району в ходе изучения подробностей произошедшего в Кременкуле инцидента проведен большой комплекс мероприятий, в котором были задействованы оперативные службы и участковые уполномоченные полиции. В результате подозреваемый в совершении противоправного деяния был установлен и доставлен в районный отдел полиции», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В ведомстве добавили, что в ходе разбирательства выявлены факты хулиганских действий мужчины в отношении еще двух женщин, которые живут в Сосновском районе Челябинской области. Сейчас правоохранительные органы устанавливают все подробности произошедшего.

Мужчина напал на пенсионерку, гулящую по тропе здоровья в микрорайоне Вишневая горка. Он избил женщину, а также попытался раздеть и изнасиловать. Потерпевшая сумела отбиться от маньяка, после чего он убежал в лес.

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В Сосновском районе Челябинской области сотрудники полиции задержали сексуального маньяка, который напал на пенсионерку, гуляющую в лесу микрорайона Вишневая горка. В ходе разбирательства установлены факты еще двух подобных нападений, сообщили в пресс-службе областной полиции. «Полицейскими Отдела МВД России по Сосновскому району в ходе изучения подробностей произошедшего в Кременкуле инцидента проведен большой комплекс мероприятий, в котором были задействованы оперативные службы и участковые уполномоченные полиции. В результате подозреваемый в совершении противоправного деяния был установлен и доставлен в районный отдел полиции», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. В ведомстве добавили, что в ходе разбирательства выявлены факты хулиганских действий мужчины в отношении еще двух женщин, которые живут в Сосновском районе Челябинской области. Сейчас правоохранительные органы устанавливают все подробности произошедшего. Мужчина напал на пенсионерку, гулящую по тропе здоровья в микрорайоне Вишневая горка. Он избил женщину, а также попытался раздеть и изнасиловать. Потерпевшая сумела отбиться от маньяка, после чего он убежал в лес.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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