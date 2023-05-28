28 мая 2023
27 мая 2023

Екатеринбургское метро устроит выставку в честь 300-летнего юбилея города

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Улицы города за полгода до ЧМ-2018. Готовность принять туристов. Екатеринбург, метрополитен, метро площадь 1905 года
На станции «Площадь 1905 года» повесят детские рисунки в честь 300-летия Екатеринбурга Фото:
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Екатеринбург празднует 300-летие

На станции метро «Площадь 1905 года» 1 июня устроят выставку детских рисунков в честь 300-летия Екатеринбурга и Дня защиты детей. Об этом сообщили в пресс-службе екатеринбургского метрополитена.

«На станции „Площадь 1905 года“ 1 июня состоится открытие выставки детских рисунков на тему „Екатеринбург — город будущего“, приуроченного к 300-летию города и Дню защиты детей. На выставке будут размещены предварительно отобранные работы детей в возрасте от пяти до 14 лет», — сообщили в пресс-службе екатеринбургского метрополитена.

Проголосовать за понравившийся рисунок екатеринбуржцы смогут с 1 по 30 июня. Детей, чьи рисунки победят в голосовании, наградят специальными подарками, приуроченными к празднованию 300-летиия Екатеринбурга.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2023 году Екатеринбург будет праздновать 300-летие. Подготовлена программа, в которой — два десятка основных мероприятий. Также агентство приводило подробный список звезд, кто приедете в Екатеринбург на юбилей.

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На станции метро «Площадь 1905 года» 1 июня устроят выставку детских рисунков в честь 300-летия Екатеринбурга и Дня защиты детей. Об этом сообщили в пресс-службе екатеринбургского метрополитена. «На станции „Площадь 1905 года“ 1 июня состоится открытие выставки детских рисунков на тему „Екатеринбург — город будущего“, приуроченного к 300-летию города и Дню защиты детей. На выставке будут размещены предварительно отобранные работы детей в возрасте от пяти до 14 лет», — сообщили в пресс-службе екатеринбургского метрополитена. Проголосовать за понравившийся рисунок екатеринбуржцы смогут с 1 по 30 июня. Детей, чьи рисунки победят в голосовании, наградят специальными подарками, приуроченными к празднованию 300-летиия Екатеринбурга. Ранее URA.RU сообщало, что в 2023 году Екатеринбург будет праздновать 300-летие. Подготовлена программа, в которой — два десятка основных мероприятий. Также агентство приводило подробный список звезд, кто приедете в Екатеринбург на юбилей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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