Свердловские власти назвали правила получения выплаты детям участников СВО

Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков подписал постановление, утверждающее правила единовременной денежной выплаты ребенку участника СВО. Согласно постановлению, для выплаты необходимо соблюдение ряда условий. Соответсвующий документ имеется в распоряжении редакции URA.RU.
«Единовременная денежная выплата ребенку участника СВО назначается при соблюдении условий. Во-первых, ребенок участника СВО проживает на территории Свердловской области и в период участия участника СВО в спецоперации является (являлся) несовершеннолетним. Или после достижения возраста 18 лет, но не более чем до 23 лет, обучается (обучался) в общеобразовательной организации, профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования по очной форме обучения. Во-вторых, ребенок не находится на полном государственном обеспечении», — сказано в документе.
Ранее URA.RU писало о том, что в Свердловской области проведено 22673 денежных выплат членам семей участников СВО. Общая сумма выплат составила 453 миллиона 460 тысяч рублей.
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