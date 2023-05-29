Свердловские власти назвали правила получения выплаты детям участников СВО

В Свердловской области утвердили правила единовременной выплаты детям участников СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция первого зам. губернатора Свердловской области Алексея Шмыкова. Екатеринбург, шмыков алексей
Алексей Шмыков подписал постановление, где одним из важнейших условий получения единовременной выплаты является проживание в регионе Фото:

Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков подписал постановление, утверждающее правила единовременной денежной выплаты ребенку участника СВО. Согласно постановлению, для выплаты необходимо соблюдение ряда условий. Соответсвующий документ имеется в распоряжении редакции URA.RU.

«Единовременная денежная выплата ребенку участника СВО назначается при соблюдении условий. Во-первых, ребенок участника СВО проживает на территории Свердловской области и в период участия участника СВО в спецоперации является (являлся) несовершеннолетним. Или после достижения возраста 18 лет, но не более чем до 23 лет, обучается (обучался) в общеобразовательной организации, профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования по очной форме обучения. Во-вторых, ребенок не находится на полном государственном обеспечении», — сказано в документе.

Ранее URA.RU писало о том, что в Свердловской области проведено 22673 денежных выплат членам семей участников СВО. Общая сумма выплат составила 453 миллиона 460 тысяч рублей.

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Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков подписал постановление, утверждающее правила единовременной денежной выплаты ребенку участника СВО. Согласно постановлению, для выплаты необходимо соблюдение ряда условий. Соответсвующий документ имеется в распоряжении редакции URA.RU. «Единовременная денежная выплата ребенку участника СВО назначается при соблюдении условий. Во-первых, ребенок участника СВО проживает на территории Свердловской области и в период участия участника СВО в спецоперации является (являлся) несовершеннолетним. Или после достижения возраста 18 лет, но не более чем до 23 лет, обучается (обучался) в общеобразовательной организации, профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования по очной форме обучения. Во-вторых, ребенок не находится на полном государственном обеспечении», — сказано в документе. Ранее URA.RU писало о том, что в Свердловской области проведено 22673 денежных выплат членам семей участников СВО. Общая сумма выплат составила 453 миллиона 460 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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