Депутат Госдумы Олег Голиков: погода мешает выполнять задачи СВО в Запорожье

Олег Голиков ждет наступление на врага Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Челябинский депутат Госдумы Олег Колесников, который стал добровольцем СВО и командиром подразделения, пожаловался на проливные дожди в Запорожье. По его словам, такая погода мешает боевым вылетам в зону проведения спецоперации.

«Уже неделю в Запорожье идут проливные дожди. Такая погода радует аграриев и совсем не радует нас. Потому что летать в подобных условиях очень непросто, а в большинстве случаев вообще невозможно», — написал Колесников в своем telegram-канале.

Депутат-фронтовик также отметил, что, несмотря на дожди, с поставленными задачами подразделение БАРС «Каскад» справляется. Вместе со всем фронтом он ждет наступления, а синоптики прогнозируют в ближайшее время солнечную погоду.