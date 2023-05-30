Челябинский депутат Госдумы пожаловался на дожди, которые мешают боевым вылетам. Фото

Депутат Госдумы Олег Голиков: погода мешает выполнять задачи СВО в Запорожье
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Олег Колесников, интервью. Челябинск, колесников олег, каскад, стоик
Олег Голиков ждет наступление на врага Фото:
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Челябинский депутат Госдумы Олег Колесников, который стал добровольцем СВО и командиром подразделения, пожаловался на проливные дожди в Запорожье. По его словам, такая погода мешает боевым вылетам в зону проведения спецоперации.

«Уже неделю в Запорожье идут проливные дожди. Такая погода радует аграриев и совсем не радует нас. Потому что летать в подобных условиях очень непросто, а в большинстве случаев вообще невозможно», — написал Колесников в своем telegram-канале.

Депутат-фронтовик также отметил, что, несмотря на дожди, с поставленными задачами подразделение БАРС «Каскад» справляется. Вместе со всем фронтом он ждет наступления, а синоптики прогнозируют в ближайшее время солнечную погоду.

Депутат-фронтовик отметил, что с поставленными задачами БАРС «Каскад» справляется
Депутат-фронтовик отметил, что с поставленными задачами БАРС «Каскад» справляется
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Челябинский депутат Госдумы Олег Колесников, который стал добровольцем СВО и командиром подразделения, пожаловался на проливные дожди в Запорожье. По его словам, такая погода мешает боевым вылетам в зону проведения спецоперации. «Уже неделю в Запорожье идут проливные дожди. Такая погода радует аграриев и совсем не радует нас. Потому что летать в подобных условиях очень непросто, а в большинстве случаев вообще невозможно», — написал Колесников в своем telegram-канале. Депутат-фронтовик также отметил, что, несмотря на дожди, с поставленными задачами подразделение БАРС «Каскад» справляется. Вместе со всем фронтом он ждет наступления, а синоптики прогнозируют в ближайшее время солнечную погоду.
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