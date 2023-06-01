Пермскому медицинскому университету не хватает денег для развития науки

02 июня 2023 в 14:52 Размер текста - 17 +

В ПГМУ считают, что средств на развитие научное деятельности недостаточно Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермскому государственному медицинскому университету (ПГМУ) не хватает денег, чтобы развивать науку в вузе. Об этом говорится в отчете о самообследовании вуза за 2022 год, который размещен на сайте ПГМУ. «Среди основных проблем, лимитирующих развитие науки в университете, — слабое финансирование», — отмечается в отчете. Согласно представленным данным, в прошлом году ПГМУ привлек 11,6 млн рублей для финансирования научной деятельности. Большую часть привлеченных денег (10,7 млн рублей) составили гранты. В то же время в ПГМУ отмечают, что сильной стороной вуза является высокий научный потенциал. В медуниверситете трудятся один академик и четыре члена-корреспондента Российской академии наук. Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Пермском политехе третий год подряд сокращается количество преподавателей. Из отчета о самообследовании вуза следует, что с 2019 по 2022 год в вузе стало на 84 педагога меньше.

Пермскому государственному медицинскому университету (ПГМУ) не хватает денег, чтобы развивать науку в вузе. Об этом говорится в отчете о самообследовании вуза за 2022 год, который размещен на сайте ПГМУ. «Среди основных проблем, лимитирующих развитие науки в университете, — слабое финансирование», — отмечается в отчете. Согласно представленным данным, в прошлом году ПГМУ привлек 11,6 млн рублей для финансирования научной деятельности. Большую часть привлеченных денег (10,7 млн рублей) составили гранты. В то же время в ПГМУ отмечают, что сильной стороной вуза является высокий научный потенциал. В медуниверситете трудятся один академик и четыре члена-корреспондента Российской академии наук. Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Пермском политехе третий год подряд сокращается количество преподавателей. Из отчета о самообследовании вуза следует, что с 2019 по 2022 год в вузе стало на 84 педагога меньше.