01 июня 2023

Пермскому медицинскому университету не хватает денег для развития науки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выставка форум "Образование и карьера". Пермь, студенты, робот, студенты медики
В ПГМУ считают, что средств на развитие научное деятельности недостаточно Фото:

Пермскому государственному медицинскому университету (ПГМУ) не хватает денег, чтобы развивать науку в вузе. Об этом говорится в отчете о самообследовании вуза за 2022 год, который размещен на сайте ПГМУ.

«Среди основных проблем, лимитирующих развитие науки в университете, — слабое финансирование», — отмечается в отчете. Согласно представленным данным, в прошлом году ПГМУ привлек 11,6 млн рублей для финансирования научной деятельности. Большую часть привлеченных денег (10,7 млн рублей) составили гранты.

В то же время в ПГМУ отмечают, что сильной стороной вуза является высокий научный потенциал. В медуниверситете трудятся один академик и четыре члена-корреспондента Российской академии наук.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Пермском политехе третий год подряд сокращается количество преподавателей. Из отчета о самообследовании вуза следует, что с 2019 по 2022 год в вузе стало на 84 педагога меньше.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермскому государственному медицинскому университету (ПГМУ) не хватает денег, чтобы развивать науку в вузе. Об этом говорится в отчете о самообследовании вуза за 2022 год, который размещен на сайте ПГМУ. «Среди основных проблем, лимитирующих развитие науки в университете, — слабое финансирование», — отмечается в отчете. Согласно представленным данным, в прошлом году ПГМУ привлек 11,6 млн рублей для финансирования научной деятельности. Большую часть привлеченных денег (10,7 млн рублей) составили гранты. В то же время в ПГМУ отмечают, что сильной стороной вуза является высокий научный потенциал. В медуниверситете трудятся один академик и четыре члена-корреспондента Российской академии наук. Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Пермском политехе третий год подряд сокращается количество преподавателей. Из отчета о самообследовании вуза следует, что с 2019 по 2022 год в вузе стало на 84 педагога меньше.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...