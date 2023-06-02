Из-за обысков «Единая Россия» приостановит членство свердловского мэра в партии

Партия «Единая Россия» приостановит членство в партии главы Каменского района Свердловской области Сергея Белоусова. Днем у него прошли обыски в связи с подозрением его в получении крупной взятки. Об этом сообщает пресс-служба партии.
«В связи с проходящими следственными мероприятиями и возможным возбуждением уголовного дела в отношении главы Каменского городского округа Сергея Белоусова в соответствии с пунктом 4.4.4. Устава Партии членство в партии будет приостановлено», — говорится в сообщении. Решение вступит в силу на ближайшем местном политсовете.
Ранее стало известно, что днем силовики пришли с обысками к Белоусову. Речь идет о получение Белоусовым взятки в особо крупном размере.
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