Из-за обысков «Единая Россия» приостановит членство свердловского мэра в партии

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Штаб Общественной поддержки политической партии "Единая Россия". Москва, единая россия, ер, едро
Решение «Единой России» вступит в силу на ближайшем местном политсовете Фото:

Партия «Единая Россия» приостановит членство в партии главы Каменского района Свердловской области Сергея Белоусова. Днем у него прошли обыски в связи с подозрением его в получении крупной взятки. Об этом сообщает пресс-служба партии.

«В связи с проходящими следственными мероприятиями и возможным возбуждением уголовного дела в отношении главы Каменского городского округа Сергея Белоусова в соответствии с пунктом 4.4.4. Устава Партии членство в партии будет приостановлено», — говорится в сообщении. Решение вступит в силу на ближайшем местном политсовете.

Ранее стало известно, что днем силовики пришли с обысками к Белоусову. Речь идет о получение Белоусовым взятки в особо крупном размере.

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Партия «Единая Россия» приостановит членство в партии главы Каменского района Свердловской области Сергея Белоусова. Днем у него прошли обыски в связи с подозрением его в получении крупной взятки. Об этом сообщает пресс-служба партии. «В связи с проходящими следственными мероприятиями и возможным возбуждением уголовного дела в отношении главы Каменского городского округа Сергея Белоусова в соответствии с пунктом 4.4.4. Устава Партии членство в партии будет приостановлено», — говорится в сообщении. Решение вступит в силу на ближайшем местном политсовете. Ранее стало известно, что днем силовики пришли с обысками к Белоусову. Речь идет о получение Белоусовым взятки в особо крупном размере.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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