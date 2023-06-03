В екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за сильного дождя и грозы не могут вылететь шесть лайнеров. Об этом сообщил очевидец
«В Кольцово задержаны шесть авиарейсов: три до Москвы, а также до Уфы, Омска и Ханты-Мансийска. Причиной являются метеоусловия», — пишет ТАСС, ссылаясь на очевидца. По его словам, информация о массовой задержке рейсов появилась на табло в здании аэропорта.
На самом сайте Кольцово имеется информация о трех задержанных рейсах: в Южно-Сахалинск, Владивосток и Сургут. Также отменен один рейс в Москву.
Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу Кольцово. Ответ на момент публикации новости не поступил.
Ранее синоптики сообщали, что 4 июня в Свердловской области будут сильные ливни и грозы. Спасатели продлили штормовое предупреждение до 5 июня.
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