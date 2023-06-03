В аэропорту Кольцово задержали шесть авиарейсов. Фото 04 июня 2023 в 20:59 Размер текста - 17 + Задержка, по словам очевидца, произошла из-за плохой погоды Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за сильного дождя и грозы не могут вылететь шесть лайнеров. Об этом сообщил очевидец «В Кольцово задержаны шесть авиарейсов: три до Москвы, а также до Уфы, Омска и Ханты-Мансийска. Причиной являются метеоусловия», — пишет ТАСС, ссылаясь на очевидца. По его словам, информация о массовой задержке рейсов появилась на табло в здании аэропорта. На самом сайте Кольцово имеется информация о трех задержанных рейсах: в Южно-Сахалинск, Владивосток и Сургут. Также отменен один рейс в Москву. Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу Кольцово. Ответ на момент публикации новости не поступил. Ранее синоптики сообщали, что 4 июня в Свердловской области будут сильные ливни и грозы. Спасатели продлили штормовое предупреждение до 5 июня. Задержанные рейсы по данным онлайн-табло Кольцово Фото: сайт Кольцово, онлайн-табло В екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за сильного дождя и грозы не могут вылететь шесть лайнеров. Об этом сообщил очевидец «В Кольцово задержаны шесть авиарейсов: три до Москвы, а также до Уфы, Омска и Ханты-Мансийска. Причиной являются метеоусловия», — пишет ТАСС, ссылаясь на очевидца. По его словам, информация о массовой задержке рейсов появилась на табло в здании аэропорта. На самом сайте Кольцово имеется информация о трех задержанных рейсах: в Южно-Сахалинск, Владивосток и Сургут. Также отменен один рейс в Москву. Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу Кольцово. Ответ на момент публикации новости не поступил. Ранее синоптики сообщали, что 4 июня в Свердловской области будут сильные ливни и грозы. Спасатели продлили штормовое предупреждение до 5 июня. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям