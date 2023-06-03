03 июня 2023

В аэропорту Кольцово задержали шесть авиарейсов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, авиация, самолет
Задержка, по словам очевидца, произошла из-за плохой погоды Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за сильного дождя и грозы не могут вылететь шесть лайнеров. Об этом сообщил очевидец

«В Кольцово задержаны шесть авиарейсов: три до Москвы, а также до Уфы, Омска и Ханты-Мансийска. Причиной являются метеоусловия», — пишет ТАСС, ссылаясь на очевидца. По его словам, информация о массовой задержке рейсов появилась на табло в здании аэропорта.

На самом сайте Кольцово имеется информация о трех задержанных рейсах: в Южно-Сахалинск, Владивосток и Сургут. Также отменен один рейс в Москву.

Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу Кольцово. Ответ на момент публикации новости не поступил.

Ранее синоптики сообщали, что 4 июня в Свердловской области будут сильные ливни и грозы. Спасатели продлили штормовое предупреждение до 5 июня.

Задержанные рейсы по данным онлайн-табло Кольцово
Задержанные рейсы по данным онлайн-табло Кольцово
Фото:

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за сильного дождя и грозы не могут вылететь шесть лайнеров. Об этом сообщил очевидец «В Кольцово задержаны шесть авиарейсов: три до Москвы, а также до Уфы, Омска и Ханты-Мансийска. Причиной являются метеоусловия», — пишет ТАСС, ссылаясь на очевидца. По его словам, информация о массовой задержке рейсов появилась на табло в здании аэропорта. На самом сайте Кольцово имеется информация о трех задержанных рейсах: в Южно-Сахалинск, Владивосток и Сургут. Также отменен один рейс в Москву. Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу Кольцово. Ответ на момент публикации новости не поступил. Ранее синоптики сообщали, что 4 июня в Свердловской области будут сильные ливни и грозы. Спасатели продлили штормовое предупреждение до 5 июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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