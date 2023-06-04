«Ведомости»: единороссы разберутся с отрицавшим достижение целей СВО депутатом

05 июня 2023 в 03:25 Размер текста - 17 +

Затулин попытался оправдать свои слова в соцсети Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутаты «Единой России» хотят разобраться с членом фракции, первым зампреда комитета Госдумы по делам СНГ Константином Затулиным, высказавшимся по поводу невыполнения целей спецоперации властями РФ. Об этом рассказали два источника в партии и собеседник, близкий к администрации президента. Пока рано говорить о том, какие меры будут предприняты по отношению к представителю думской фракции Затулину, сообщил один из источников, передают «Ведомости». Сейчас с ситуацией разбирается первый замруководителя фракции единороссов Вячеслав Макаров. Одним из предложений по «наказанию» Затулина является исключение его из рядов думских единороссов, поделился один из источников. Собеседник во фракции добавил, что к Затулину появились вопросы еще во время последнего обсуждения законопроекта о гражданстве, который когда-то поднимал президент России Владимир Путин. Затулин в апреле текущего года критиковал его итоговую версию и предлагал свои правки, которые так и не были одобрены. В свое оправдание Затулин написал в соцсети, что «комментаторы подходят к моему тексту [на форуме], как к шведскому столу — выдергивают из контекста одно и забывают или затемняют другое». Он уточнил, что имел в виду то, что цели военной спецоперации не достигнуты на данный момент, а не вообще. По словам депутата, он это сделал для того, чтобы вслед за этим сказать о том, что нужно приложить усилия для выполнения заявленных целей. Ранее, 1 июня, Затулин, выступая на форуме под названием «Какая Украина нам нужна?», сказал, что сейчас Россия находится в кризисной ситуации. Он подчеркнул, что власти РФ пока что не достигли заявленных целей специальной военной операции (СВО). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутаты «Единой России» хотят разобраться с членом фракции, первым зампреда комитета Госдумы по делам СНГ Константином Затулиным, высказавшимся по поводу невыполнения целей спецоперации властями РФ. Об этом рассказали два источника в партии и собеседник, близкий к администрации президента. Пока рано говорить о том, какие меры будут предприняты по отношению к представителю думской фракции Затулину, сообщил один из источников, передают «Ведомости». Сейчас с ситуацией разбирается первый замруководителя фракции единороссов Вячеслав Макаров. Одним из предложений по «наказанию» Затулина является исключение его из рядов думских единороссов, поделился один из источников. Собеседник во фракции добавил, что к Затулину появились вопросы еще во время последнего обсуждения законопроекта о гражданстве, который когда-то поднимал президент России Владимир Путин. Затулин в апреле текущего года критиковал его итоговую версию и предлагал свои правки, которые так и не были одобрены. В свое оправдание Затулин написал в соцсети, что «комментаторы подходят к моему тексту [на форуме], как к шведскому столу — выдергивают из контекста одно и забывают или затемняют другое». Он уточнил, что имел в виду то, что цели военной спецоперации не достигнуты на данный момент, а не вообще. По словам депутата, он это сделал для того, чтобы вслед за этим сказать о том, что нужно приложить усилия для выполнения заявленных целей. Ранее, 1 июня, Затулин, выступая на форуме под названием «Какая Украина нам нужна?», сказал, что сейчас Россия находится в кризисной ситуации. Он подчеркнул, что власти РФ пока что не достигли заявленных целей специальной военной операции (СВО).