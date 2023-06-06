В Екатеринбурге определят, кто быстрее всех ест пельмени

В Екатеринбурге пройдет чемпионат по поеданию пельменей

06 июня 2023 в 15:49 Размер текста - 17 +

Те, кто съест пельмени быстрее, смогут получить сертификаты Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Екатеринбурге пройдет городской чемпионат по поеданию пельменей на скорость. Соревнование любителей одного из самых популярных блюд россиян пройдет 11 июня в ТРЦ «Карнавал». «Ждем вас 11 июня в ТРЦ „Карнавал“, где пройдет ежегодный чемпионат по поеданию самолепных пельменей. Профессиональные повара кафе „Скалки“ приготовят их для участников прямо на месте», — сообщают организаторы на сайте торгового центра. Победителей наградят подарочными картами ТРЦ «Карнавал», а зрителей будет развлекать шоу-балет «Анимэкс» и солистка Уральского государственного театра эстрады Христина Макарова. Чемпионат пройдет 11 июня в 14.00 на третьем этаже «Карнавала».

В Екатеринбурге пройдет городской чемпионат по поеданию пельменей на скорость. Соревнование любителей одного из самых популярных блюд россиян пройдет 11 июня в ТРЦ «Карнавал». «Ждем вас 11 июня в ТРЦ „Карнавал“, где пройдет ежегодный чемпионат по поеданию самолепных пельменей. Профессиональные повара кафе „Скалки“ приготовят их для участников прямо на месте», — сообщают организаторы на сайте торгового центра. Победителей наградят подарочными картами ТРЦ «Карнавал», а зрителей будет развлекать шоу-балет «Анимэкс» и солистка Уральского государственного театра эстрады Христина Макарова. Чемпионат пройдет 11 июня в 14.00 на третьем этаже «Карнавала».