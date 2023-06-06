В Екатеринбурге определят, кто быстрее всех ест пельмени

В Екатеринбурге пройдет чемпионат по поеданию пельменей
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Рюмочная «Как огурчик». Екатеринбург, общепит, пельмени, еда
Те, кто съест пельмени быстрее, смогут получить сертификаты Фото:

В Екатеринбурге пройдет городской чемпионат по поеданию пельменей на скорость. Соревнование любителей одного из самых популярных блюд россиян пройдет 11 июня в ТРЦ «Карнавал».

«Ждем вас 11 июня в ТРЦ „Карнавал“, где пройдет ежегодный чемпионат по поеданию самолепных пельменей. Профессиональные повара кафе „Скалки“ приготовят их для участников прямо на месте», — сообщают организаторы на сайте торгового центра.

Победителей наградят подарочными картами ТРЦ «Карнавал», а зрителей будет развлекать шоу-балет «Анимэкс» и солистка Уральского государственного театра эстрады Христина Макарова. Чемпионат пройдет 11 июня в 14.00 на третьем этаже «Карнавала».

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В Екатеринбурге пройдет городской чемпионат по поеданию пельменей на скорость. Соревнование любителей одного из самых популярных блюд россиян пройдет 11 июня в ТРЦ «Карнавал». «Ждем вас 11 июня в ТРЦ „Карнавал“, где пройдет ежегодный чемпионат по поеданию самолепных пельменей. Профессиональные повара кафе „Скалки“ приготовят их для участников прямо на месте», — сообщают организаторы на сайте торгового центра. Победителей наградят подарочными картами ТРЦ «Карнавал», а зрителей будет развлекать шоу-балет «Анимэкс» и солистка Уральского государственного театра эстрады Христина Макарова. Чемпионат пройдет 11 июня в 14.00 на третьем этаже «Карнавала».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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