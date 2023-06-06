В Екатеринбурге определят, кто быстрее всех ест пельмени

В Екатеринбурге пройдет городской чемпионат по поеданию пельменей на скорость. Соревнование любителей одного из самых популярных блюд россиян пройдет 11 июня в ТРЦ «Карнавал».
«Ждем вас 11 июня в ТРЦ „Карнавал“, где пройдет ежегодный чемпионат по поеданию самолепных пельменей. Профессиональные повара кафе „Скалки“ приготовят их для участников прямо на месте», — сообщают организаторы на сайте торгового центра.
Победителей наградят подарочными картами ТРЦ «Карнавал», а зрителей будет развлекать шоу-балет «Анимэкс» и солистка Уральского государственного театра эстрады Христина Макарова. Чемпионат пройдет 11 июня в 14.00 на третьем этаже «Карнавала».
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.