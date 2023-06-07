07 июня 2023

Пермский край отправит гуманитарную помощь в Белгородскую область

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка гуманитарной помощи на Донбасс. Пермь, гуманитарная помощь, своих не бросаем, z символ, zv, митинг молодой гвардии
Отправка запланирована на воскресенье Фото:

Власти Пермского края готовятся отправить партию гуманитарной помощи в Белгородскую область. Как рассказал источник URA.RU в политэлитах, с таким обращением на совещании с регионами по видео-конференц-связи 6 июня выступил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Нам уже дали номенклатуру, то есть список вещей, в которых нуждаются жители Белгородской области. Он такой же, как при отправке гумпомощи в ЛДНР. Есть только одно отличие — комплекты постельного белья», — рассказал инсайдер.

Отправка помощи планируется в воскресенье. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации губернатора Пермского края. На момент публикации ответ не был получен. Секретарь реготделения «Единой России» Вячеслав Григорьев не ответил на сообщение корреспондента агентства в мессенджере Telegram. Ранее URA.RU сообщало, что Прикамье отправило в зону СВО почти 1000 т груза гуманитарной помощи.

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Власти Пермского края готовятся отправить партию гуманитарной помощи в Белгородскую область. Как рассказал источник URA.RU в политэлитах, с таким обращением на совещании с регионами по видео-конференц-связи 6 июня выступил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. «Нам уже дали номенклатуру, то есть список вещей, в которых нуждаются жители Белгородской области. Он такой же, как при отправке гумпомощи в ЛДНР. Есть только одно отличие — комплекты постельного белья», — рассказал инсайдер. Отправка помощи планируется в воскресенье. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации губернатора Пермского края. На момент публикации ответ не был получен. Секретарь реготделения «Единой России» Вячеслав Григорьев не ответил на сообщение корреспондента агентства в мессенджере Telegram. Ранее URA.RU сообщало, что Прикамье отправило в зону СВО почти 1000 т груза гуманитарной помощи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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