Пермский край отправит гуманитарную помощь в Белгородскую область

08 июня 2023 в 17:51 Размер текста - 17 +

Отправка запланирована на воскресенье Фото: Сергей Русанов © URA.RU Власти Пермского края готовятся отправить партию гуманитарной помощи в Белгородскую область. Как рассказал источник URA.RU в политэлитах, с таким обращением на совещании с регионами по видео-конференц-связи 6 июня выступил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. «Нам уже дали номенклатуру, то есть список вещей, в которых нуждаются жители Белгородской области. Он такой же, как при отправке гумпомощи в ЛДНР. Есть только одно отличие — комплекты постельного белья», — рассказал инсайдер. Отправка помощи планируется в воскресенье. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации губернатора Пермского края. На момент публикации ответ не был получен. Секретарь реготделения «Единой России» Вячеслав Григорьев не ответил на сообщение корреспондента агентства в мессенджере Telegram. Ранее URA.RU сообщало, что Прикамье отправило в зону СВО почти 1000 т груза гуманитарной помощи.

Власти Пермского края готовятся отправить партию гуманитарной помощи в Белгородскую область. Как рассказал источник URA.RU в политэлитах, с таким обращением на совещании с регионами по видео-конференц-связи 6 июня выступил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. «Нам уже дали номенклатуру, то есть список вещей, в которых нуждаются жители Белгородской области. Он такой же, как при отправке гумпомощи в ЛДНР. Есть только одно отличие — комплекты постельного белья», — рассказал инсайдер. Отправка помощи планируется в воскресенье. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации губернатора Пермского края. На момент публикации ответ не был получен. Секретарь реготделения «Единой России» Вячеслав Григорьев не ответил на сообщение корреспондента агентства в мессенджере Telegram. Ранее URA.RU сообщало, что Прикамье отправило в зону СВО почти 1000 т груза гуманитарной помощи.