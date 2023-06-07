В «Ебидоеби» обвинили поставщика в массовом отравлении екатеринбуржцев

Владелец точки «Ебидоеби» в Екатеринбурге выбрал нерегламентированных поставщиков

Всем отравившимся роллами клиентам компенсируют расходы на лечение Фото: Размик Закарян © URA.RU

Причиной отравления роллами «Ебидоеби» в Екатеринбурге стала некачественная продукция. Владелец франшизы предпочел не пользоваться услугами проверенных поставщиков, а обратиться к другому партнеру. В результате от этого пострадало 22 человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.

«С франчайзи мы делимся не только брендом, экспертизой и маркетинговыми инструментами, но и обязательными регламентами. В том числе — даем список регламентированных поставщиков. В Екатеринбурге владелец франшизы решил нарушить регламент и попробовал обратиться к новому партнеру. В итоге получил, к сожалению, некачественную продукцию», — пояснили в компании.

По словам представителей «Ебидоеби», франчайзи уже передал претензии поставщику и в дальнейшем вернется к списку с проверенными партнерами. «Мы приносим извинения всем, кто пострадал. Филиал в Екатеринбурге компенсирует клиентам расходы на лечение», — обратилась к екатеринбуржцам компания.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге 22 человека заболело сальмонеллезом, поев роллы. Все пострадавшие делали заказ в заведении «Ебидоеби» на Щербакова, 20. Следователи начали проверку по факту массового отравления, а глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе проверки.