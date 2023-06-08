В Кыштыме назначен новый начальник полиции

Главой ОВД Кыштыма и Карабаша стал Артем Лукин

08 июня 2023 в 22:06 Размер текста - 17 +

Главой полиции Кыштыма и Карабаша стал Артем Лукин Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Начальником межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» (Челябинская область) назначен бывший руководитель ОМВД по Нязепетровскому району Артем Лукин. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. «Генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков представил личному составу органов внутренних дел Кыштыма и Карабаша нового начальника. Межмуниципальный отдел МВД России „Кыштымский“ возглавил подполковник полиции Артем Лукин», — говорится в сообщении ведомстве. Лукин работал в подразделениях Госавтоинспекции, ППС и на оперативных должностях. С февраля 2020 году руководил полицией Нязепетровского района.

Начальником межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» (Челябинская область) назначен бывший руководитель ОМВД по Нязепетровскому району Артем Лукин. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. «Генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков представил личному составу органов внутренних дел Кыштыма и Карабаша нового начальника. Межмуниципальный отдел МВД России „Кыштымский“ возглавил подполковник полиции Артем Лукин», — говорится в сообщении ведомстве. Лукин работал в подразделениях Госавтоинспекции, ППС и на оперативных должностях. С февраля 2020 году руководил полицией Нязепетровского района.