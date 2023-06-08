В Кыштыме назначен новый начальник полиции

Главой ОВД Кыштыма и Карабаша стал Артем Лукин
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Пресс-конференция начальника ГИБДД области Михаила Чебыкина. Курган, погоны, подполковник, полиция
Главой полиции Кыштыма и Карабаша стал Артем Лукин Фото:

Начальником межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» (Челябинская область) назначен бывший руководитель ОМВД по Нязепетровскому району Артем Лукин. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

«Генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков представил личному составу органов внутренних дел Кыштыма и Карабаша нового начальника. Межмуниципальный отдел МВД России „Кыштымский“ возглавил подполковник полиции Артем Лукин», — говорится в сообщении ведомстве.

Лукин работал в подразделениях Госавтоинспекции, ППС и на оперативных должностях. С февраля 2020 году руководил полицией Нязепетровского района.

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Начальником межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» (Челябинская область) назначен бывший руководитель ОМВД по Нязепетровскому району Артем Лукин. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. «Генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков представил личному составу органов внутренних дел Кыштыма и Карабаша нового начальника. Межмуниципальный отдел МВД России „Кыштымский“ возглавил подполковник полиции Артем Лукин», — говорится в сообщении ведомстве. Лукин работал в подразделениях Госавтоинспекции, ППС и на оперативных должностях. С февраля 2020 году руководил полицией Нязепетровского района.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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