В Кыштыме назначен новый начальник полиции

Главой полиции Кыштыма и Карабаша стал Артем Лукин
Начальником межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» (Челябинская область) назначен бывший руководитель ОМВД по Нязепетровскому району Артем Лукин. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
«Генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков представил личному составу органов внутренних дел Кыштыма и Карабаша нового начальника. Межмуниципальный отдел МВД России „Кыштымский“ возглавил подполковник полиции Артем Лукин», — говорится в сообщении ведомстве.
Лукин работал в подразделениях Госавтоинспекции, ППС и на оперативных должностях. С февраля 2020 году руководил полицией Нязепетровского района.
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