Компания из Екатеринбурга заплатит сотни тысяч за отказ выполнять поручение Путина

Свердловское УФАС пресекло нарушение при реализации программы догазификации

09 июня 2023 в 10:19 Размер текста - 17 +

АО «Екатеринбурггаз» заплатит штраф за отказ газификации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU АО «Екатеринбурггаз» заплатит штраф в размере 700 тысяч рублей за повторное нарушение правил подключения к сетям газораспределения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского УФАС России. «В ведомство обратился гражданин, желающий подключить свой садовый участок в СНТ „Ромашка“ к газу в рамках программы догазификации. Мужчина получил отказ от АО „Екатеринбурггаз“. УФАС выдало организации представление. В итоге АО „Екатеринбурггаз“ привлечен к ответственности за повторное нарушение правил. Назначен штраф 0,7 млн рублей», — сказано в сообщении. Ранее в СМИ сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поручил правительству с участием «Газпрома» и властей регионов обеспечить доведение газа до участков негазифицированных домовладений без привлечения средств граждан. Срок исполнения поручения — 2023 год. Газификация регионов России — одно из наиболее масштабных и социально значимых направлений работы «Газпрома» на внутреннем рынке. Свердловская область входит в Программу газификации 2021—2025. В регионе функционируют шесть газораспределительных организаций (ГРО).

АО «Екатеринбурггаз» заплатит штраф в размере 700 тысяч рублей за повторное нарушение правил подключения к сетям газораспределения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского УФАС России. «В ведомство обратился гражданин, желающий подключить свой садовый участок в СНТ „Ромашка“ к газу в рамках программы догазификации. Мужчина получил отказ от АО „Екатеринбурггаз“. УФАС выдало организации представление. В итоге АО „Екатеринбурггаз“ привлечен к ответственности за повторное нарушение правил. Назначен штраф 0,7 млн рублей», — сказано в сообщении. Ранее в СМИ сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поручил правительству с участием «Газпрома» и властей регионов обеспечить доведение газа до участков негазифицированных домовладений без привлечения средств граждан. Срок исполнения поручения — 2023 год. Газификация регионов России — одно из наиболее масштабных и социально значимых направлений работы «Газпрома» на внутреннем рынке. Свердловская область входит в Программу газификации 2021—2025. В регионе функционируют шесть газораспределительных организаций (ГРО).