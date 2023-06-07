Минобороны заявило о безуспешной попытке прорыва ВСУ в Артемовске

07 июня 2023 в 16:21 Размер текста - 17 +

Попытка ВСУ прорвать оборону под Артемовском провалилась, заявили в Минобороны РФ Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались прорвать российскую оборону в районе Артемовска (Бахмута), однако атака была отбита армией России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «ВСУ, не добившись целей наступления и понеся существенные потери на южно-донецком направлении, предпринимали попытки прорвать оборону наших войск на донецком направлении в районе города Артемовск», — написали в сводке Министерства обороны, опубликованной в telegram-канале ведомства. Уточняется, что успехов в атаке украинская армия не добилась. В министерстве также сообщили, что в ходе боев с ВСУ, за прошедшие сутки было уничтожено около 415 украинских военных. Также Киев потерял два танка, девять бронированных машин, а также артиллерийскую установку «Гвоздика» и гаубицу «Мста-Б». ВСУ 4 июня предприняли попытку масштабного наступления на пяти участках фронта южно-донецкого направления. Однако в Минобороны заявили, что операция украинских войск провалилась и была отбита силами России, пишет деловое издание «Взгляд». После этого Киев попытался атаковать 5 и 6 июня, используя больше техники при атаках, однако и эти попытки ВС РФ успешно пресекли, передает телеканал 360.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались прорвать российскую оборону в районе Артемовска (Бахмута), однако атака была отбита армией России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «ВСУ, не добившись целей наступления и понеся существенные потери на южно-донецком направлении, предпринимали попытки прорвать оборону наших войск на донецком направлении в районе города Артемовск», — написали в сводке Министерства обороны, опубликованной в telegram-канале ведомства. Уточняется, что успехов в атаке украинская армия не добилась. В министерстве также сообщили, что в ходе боев с ВСУ, за прошедшие сутки было уничтожено около 415 украинских военных. Также Киев потерял два танка, девять бронированных машин, а также артиллерийскую установку «Гвоздика» и гаубицу «Мста-Б». ВСУ 4 июня предприняли попытку масштабного наступления на пяти участках фронта южно-донецкого направления. Однако в Минобороны заявили, что операция украинских войск провалилась и была отбита силами России, пишет деловое издание «Взгляд». После этого Киев попытался атаковать 5 и 6 июня, используя больше техники при атаках, однако и эти попытки ВС РФ успешно пресекли, передает телеканал 360.