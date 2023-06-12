Нарколог Казанцев рассказал, как средство от опьянения влияет на организм

Нарколог Казанцев: средство от опьянения будет эффективно при малых дозах алкоголя

13 июня 2023 в 05:05 Размер текста - 17 +

Врачи-наркологи советуют с осторожностью принимать антипохмельный препарат Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Биологически активная пищевая добавка, разработанная учеными в Московском физико-техническом университете (МФТИ), поможет снять симптомы опьянения и сохранить трезвость мышления только при употреблении малых доз алкоголя. Об этом предупредил врач-нарколог, ведущий специалист клиники «Зависимость 24» Алексей Казанцев. «Он будет эффективен только при малых дозах. При большом количестве алкоголя опьянение и похмелье все равно неизбежны», — подчеркнул Казанцев, передают «Известия». Он пояснил, что в среднем относительно безопасная порция — это 120 грамм крепкого алкоголя за вечер для мужчин и 60 грамм — для женщин. Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Руслан Исаев отметил, что в такой пищевой добавке есть значительный минус — употребляя ее, человек снимает с себя ответственность за степень своего опьянения, ошибочно полагая, что препарат чудесным образом предотвратит побочные эффекты отравления алкоголем. Он подчеркнул, что применение подобных препаратов должно быть осознанным. Ранее из-за суррогатного сидра 5 июня в Димитровграде в Ульяновской области погибли десятки человек. В напитке нашли метанол и этилбутират. Следственными органами СК России по Ульяновской области был задержан индивидуальный предприниматель из Самарской области, подозреваемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал бороться с алкоголизмом россиян после массового отравления сидром. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Биологически активная пищевая добавка, разработанная учеными в Московском физико-техническом университете (МФТИ), поможет снять симптомы опьянения и сохранить трезвость мышления только при употреблении малых доз алкоголя. Об этом предупредил врач-нарколог, ведущий специалист клиники «Зависимость 24» Алексей Казанцев. «Он будет эффективен только при малых дозах. При большом количестве алкоголя опьянение и похмелье все равно неизбежны», — подчеркнул Казанцев, передают «Известия». Он пояснил, что в среднем относительно безопасная порция — это 120 грамм крепкого алкоголя за вечер для мужчин и 60 грамм — для женщин. Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Руслан Исаев отметил, что в такой пищевой добавке есть значительный минус — употребляя ее, человек снимает с себя ответственность за степень своего опьянения, ошибочно полагая, что препарат чудесным образом предотвратит побочные эффекты отравления алкоголем. Он подчеркнул, что применение подобных препаратов должно быть осознанным. Ранее из-за суррогатного сидра 5 июня в Димитровграде в Ульяновской области погибли десятки человек. В напитке нашли метанол и этилбутират. Следственными органами СК России по Ульяновской области был задержан индивидуальный предприниматель из Самарской области, подозреваемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал бороться с алкоголизмом россиян после массового отравления сидром.