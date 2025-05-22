В российских школах введут оценки за поведение

В Новгородской области приступили к подготовке пилотного проекта по введению оценок за поведение школьников — сейчас ведется работа по определению образовательных организаций, которые станут участниками эксперимента. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования региона.
«В настоящее время ведется работа по определению пилотных площадок (образовательных организаций) для реализации проекта (по введению оценок за поведение, — прим. URA.RU)», — говорится в сообщении пресс-службы, текст которого передает РИА Новости. Помимо этого, формируется рабочая группа, которая займется разработкой локальных нормативных правовых актов для школ, участвующих в проекте.
Ранее в пресс-службе Минпросвещения РФ отмечали, что аналогичные пилотные проекты готовятся еще в пяти регионах страны — Ярославской и Тульской областях, Луганской Народной Республике, Чеченской Республике и Республике Мордовии. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, рассматриваются три варианта выставления оценки за поведение: в формате зачета, по пятибалльной или трехбалльной системе. В каждом из регионов планируется отобрать по 10 школ для участия в эксперименте, а нововведение затронет учеников с первого по восьмой классы.
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