В российских школах введут оценки за поведение

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В школах шести регионов РФ готовят эксперимент по оценкам за поведение
В школах шести регионов РФ готовят эксперимент по оценкам за поведение Фото:

В Новгородской области приступили к подготовке пилотного проекта по введению оценок за поведение школьников — сейчас ведется работа по определению образовательных организаций, которые станут участниками эксперимента. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

«В настоящее время ведется работа по определению пилотных площадок (образовательных организаций) для реализации проекта (по введению оценок за поведение, — прим. URA.RU)», — говорится в сообщении пресс-службы, текст которого передает РИА Новости. Помимо этого, формируется рабочая группа, которая займется разработкой локальных нормативных правовых актов для школ, участвующих в проекте.

Ранее в пресс-службе Минпросвещения РФ отмечали, что аналогичные пилотные проекты готовятся еще в пяти регионах страны — Ярославской и Тульской областях, Луганской Народной Республике, Чеченской Республике и Республике Мордовии. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, рассматриваются три варианта выставления оценки за поведение: в формате зачета, по пятибалльной или трехбалльной системе. В каждом из регионов планируется отобрать по 10 школ для участия в эксперименте, а нововведение затронет учеников с первого по восьмой классы.

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В Новгородской области приступили к подготовке пилотного проекта по введению оценок за поведение школьников — сейчас ведется работа по определению образовательных организаций, которые станут участниками эксперимента. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования региона. «В настоящее время ведется работа по определению пилотных площадок (образовательных организаций) для реализации проекта (по введению оценок за поведение, — прим. URA.RU)», — говорится в сообщении пресс-службы, текст которого передает РИА Новости. Помимо этого, формируется рабочая группа, которая займется разработкой локальных нормативных правовых актов для школ, участвующих в проекте. Ранее в пресс-службе Минпросвещения РФ отмечали, что аналогичные пилотные проекты готовятся еще в пяти регионах страны — Ярославской и Тульской областях, Луганской Народной Республике, Чеченской Республике и Республике Мордовии. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, рассматриваются три варианта выставления оценки за поведение: в формате зачета, по пятибалльной или трехбалльной системе. В каждом из регионов планируется отобрать по 10 школ для участия в эксперименте, а нововведение затронет учеников с первого по восьмой классы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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