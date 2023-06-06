Российские военные ударили ракетами по трем бригадам ВСУ

Российские войска поразили позиции трех украинских отрядов ракетными и артиллерийскими ударами. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.
«Ракетными ударами армейской авиации и огнем артиллерии группировки войск „Центр“ нанесено поражение по позициям 81-й аэромобильной бригады, 66-й и 67-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины», — сказал Савчук, его слова передает РИА Новости. Он отметил, что атака произошла на Краснолиманском и Сватовском направлениях.
Савчук добавил, что российская авиация также нанесла удары по складам боеприпасов и пунктам временного расположения войск противника. Они поражены в районах Невского и Червоной Дибровы.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что ВСУ потеряли на Купянском, Краснолиманском и Запорожском направлениях более 150 бойцов за сутки. Там были уничтожены три боевые бронированные машины, две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, а также гаубица Д-20, передает «телеканал 360».
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!