06 июня 2023

Российские военные ударили ракетами по трем бригадам ВСУ

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Российские войска поразили три бригады ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска поразили позиции трех украинских отрядов ракетными и артиллерийскими ударами. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.

«Ракетными ударами армейской авиации и огнем артиллерии группировки войск „Центр“ нанесено поражение по позициям 81-й аэромобильной бригады, 66-й и 67-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины», — сказал Савчук, его слова передает РИА Новости. Он отметил, что атака произошла на Краснолиманском и Сватовском направлениях.

Савчук добавил, что российская авиация также нанесла удары по складам боеприпасов и пунктам временного расположения войск противника. Они поражены в районах Невского и Червоной Дибровы.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что ВСУ потеряли на Купянском, Краснолиманском и Запорожском направлениях более 150 бойцов за сутки. Там были уничтожены три боевые бронированные машины, две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, а также гаубица Д-20, передает «телеканал 360».

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Российские войска поразили позиции трех украинских отрядов ракетными и артиллерийскими ударами. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук. «Ракетными ударами армейской авиации и огнем артиллерии группировки войск „Центр“ нанесено поражение по позициям 81-й аэромобильной бригады, 66-й и 67-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины», — сказал Савчук, его слова передает РИА Новости. Он отметил, что атака произошла на Краснолиманском и Сватовском направлениях. Савчук добавил, что российская авиация также нанесла удары по складам боеприпасов и пунктам временного расположения войск противника. Они поражены в районах Невского и Червоной Дибровы. Ранее в Минобороны РФ заявили, что ВСУ потеряли на Купянском, Краснолиманском и Запорожском направлениях более 150 бойцов за сутки. Там были уничтожены три боевые бронированные машины, две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, а также гаубица Д-20, передает «телеканал 360».
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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