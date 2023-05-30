ВС РФ разгромили центры, где спецслужбы Запада планировали операции против России

Российские бойцы атаковали украинские центры, где принимались решения по терактам на территории России западными кураторами. Об этом заявили в Минобороны РФ. Все объекты поражены.
«Вооруженными силами России были нанесены групповые удары с применением высокоточного оружия высокой дальности воздушного базирования по пунктам принятия решения, где под руководством специалистов западных спецслужб планировались террористические акты на территории России», — сообщили в ведомстве. Отмечается, что все объекты уничтожены.
Ранее стало известно, что российские военные поразили еще один американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что Россия атаковала крупные склады с западным вооружением в Хмельницком, Тернополе и Николаеве.
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