ВС РФ разгромили центры, где спецслужбы Запада планировали операции против России

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, ракета, искандер, зрк, зенитно-ракетный комплекс, отрк, stock
Российские военные уничтожили украинские центры, где планировались теракты по территории России Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские бойцы атаковали украинские центры, где принимались решения по терактам на территории России западными кураторами. Об этом заявили в Минобороны РФ. Все объекты поражены.

«Вооруженными силами России были нанесены групповые удары с применением высокоточного оружия высокой дальности воздушного базирования по пунктам принятия решения, где под руководством специалистов западных спецслужб планировались террористические акты на территории России», — сообщили в ведомстве. Отмечается, что все объекты уничтожены.

Ранее стало известно, что российские военные поразили еще один американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что Россия атаковала крупные склады с западным вооружением в Хмельницком, Тернополе и Николаеве.

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Российские бойцы атаковали украинские центры, где принимались решения по терактам на территории России западными кураторами. Об этом заявили в Минобороны РФ. Все объекты поражены. «Вооруженными силами России были нанесены групповые удары с применением высокоточного оружия высокой дальности воздушного базирования по пунктам принятия решения, где под руководством специалистов западных спецслужб планировались террористические акты на территории России», — сообщили в ведомстве. Отмечается, что все объекты уничтожены. Ранее стало известно, что российские военные поразили еще один американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что Россия атаковала крупные склады с западным вооружением в Хмельницком, Тернополе и Николаеве.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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