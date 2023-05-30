ВС РФ разгромили центры, где спецслужбы Запада планировали операции против России 30 мая 2023 в 17:23 Размер текста - 17 + Российские военные уничтожили украинские центры, где планировались теракты по территории России Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские бойцы атаковали украинские центры, где принимались решения по терактам на территории России западными кураторами. Об этом заявили в Минобороны РФ. Все объекты поражены. «Вооруженными силами России были нанесены групповые удары с применением высокоточного оружия высокой дальности воздушного базирования по пунктам принятия решения, где под руководством специалистов западных спецслужб планировались террористические акты на территории России», — сообщили в ведомстве. Отмечается, что все объекты уничтожены. Ранее стало известно, что российские военные поразили еще один американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что Россия атаковала крупные склады с западным вооружением в Хмельницком, Тернополе и Николаеве. Российские бойцы атаковали украинские центры, где принимались решения по терактам на территории России западными кураторами. Об этом заявили в Минобороны РФ. Все объекты поражены. «Вооруженными силами России были нанесены групповые удары с применением высокоточного оружия высокой дальности воздушного базирования по пунктам принятия решения, где под руководством специалистов западных спецслужб планировались террористические акты на территории России», — сообщили в ведомстве. Отмечается, что все объекты уничтожены. Ранее стало известно, что российские военные поразили еще один американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что Россия атаковала крупные склады с западным вооружением в Хмельницком, Тернополе и Николаеве. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям