15 июня 2023

Инспекторы ГИБДД устроят рейды на свердловских водителей

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Сотрудники ГИБДД будут ловить нетрезвых водителей Фото:

В Кушве (Свердловская область) инспекторы ГИБДД 16 июня проведут массовые проверки водителей. Рейды направлены на поиск нетрезвых водителей, сообщили в МО МВД России «Кушвинский».

«Массовые проверки в Кушве пройдут 16 июня. Силовики будут ловить пьяных автомобилистов», — пишет пресс-служба ведомства в соцсети «ВКонтакте».

В Госавтоинспекции напомнили, что штраф за вождение в состоянии алкогольного опьянения составляет 30 тысяч рублей. Также водителя могут лишить прав на два года. «Граждан, ставшими свидетелями, как пьяный человек собирается сесть за руль, просим оперативно сообщать в дежурную часть по телефонам: +7 (343) 442-43-41 или 112», — резюмировали в ведомстве.

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В Кушве (Свердловская область) инспекторы ГИБДД 16 июня проведут массовые проверки водителей. Рейды направлены на поиск нетрезвых водителей, сообщили в МО МВД России «Кушвинский». «Массовые проверки в Кушве пройдут 16 июня. Силовики будут ловить пьяных автомобилистов», — пишет пресс-служба ведомства в соцсети «ВКонтакте». В Госавтоинспекции напомнили, что штраф за вождение в состоянии алкогольного опьянения составляет 30 тысяч рублей. Также водителя могут лишить прав на два года. «Граждан, ставшими свидетелями, как пьяный человек собирается сесть за руль, просим оперативно сообщать в дежурную часть по телефонам: +7 (343) 442-43-41 или 112», — резюмировали в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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