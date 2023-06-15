Инспекторы ГИБДД устроят рейды на свердловских водителей

В Кушве (Свердловская область) инспекторы ГИБДД 16 июня проведут массовые проверки водителей. Рейды направлены на поиск нетрезвых водителей, сообщили в МО МВД России «Кушвинский».
«Массовые проверки в Кушве пройдут 16 июня. Силовики будут ловить пьяных автомобилистов», — пишет пресс-служба ведомства в соцсети «ВКонтакте».
В Госавтоинспекции напомнили, что штраф за вождение в состоянии алкогольного опьянения составляет 30 тысяч рублей. Также водителя могут лишить прав на два года. «Граждан, ставшими свидетелями, как пьяный человек собирается сесть за руль, просим оперативно сообщать в дежурную часть по телефонам: +7 (343) 442-43-41 или 112», — резюмировали в ведомстве.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.