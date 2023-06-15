В Екатеринбурге из больницы эвакуировали пациентов и медиков

Из-за пожарной сигнализации из больницы эвакуировали всех пациентов и медиков
В Екатеринбурге эвакуировали пациентов и медиков больницы по улице Бебеля. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства.
«В больнице на Бебеля сработала пожарная сигнализация. Нас (пациентов) и всех врачей попросили покинуть помещение. Люди ждут, пока разрешат зайти обратно», — сказал читатель агентства.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации ответ получить не удалось.
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