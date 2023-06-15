15 июня 2023

В Екатеринбурге из больницы эвакуировали пациентов и медиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Эвакуация БСМП. Курган, пациенты, медперсонал
Из-за пожарной сигнализации из больницы эвакуировали всех пациентов и медиков Фото:

В Екатеринбурге эвакуировали пациентов и медиков больницы по улице Бебеля. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства.

«В больнице на Бебеля сработала пожарная сигнализация. Нас (пациентов) и всех врачей попросили покинуть помещение. Люди ждут, пока разрешат зайти обратно», — сказал читатель агентства.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации ответ получить не удалось.

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В Екатеринбурге эвакуировали пациентов и медиков больницы по улице Бебеля. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства. «В больнице на Бебеля сработала пожарная сигнализация. Нас (пациентов) и всех врачей попросили покинуть помещение. Люди ждут, пока разрешат зайти обратно», — сказал читатель агентства. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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