Мэрия Екатеринбурга рискнет, чтобы наказать депутата за лояльность оппонентам

Виталий Чачин идет на выборы в округе №12 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэрия Екатеринбурга пересмотрит отношения с депутатом Виталием Чачиным, который, несмотря на оказанную ему поддержку на праймериз «Единой России» (округ №12), присоединился к оппонентам главы города Алексея Орлова и проголосовал против электронного голосования на выборах в думу. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к горадминистрации.

Как сообщало агентство, на заседании 20 июня, когда рассматривался вопрос о назначении даты выборов, депутат Константин Киселев («Яблоко») — один из идеологов антимэрского пула миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив») — предложил обратиться в облизбирком с рекомендацией не применять дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах в Екатеринбурге. Он и его товарищи, проигравшие на электронных праймериз «Единой России», опасаются манипуляций с голосами в округах.

За поправку выступили 15 человек: сам Киселев, вице-спикер думы Виктор Тестов, спикер Игорь Володин, Надежда Воробьева, Тимофей Жуков, Ира Овчинникова, Любовь Боркова, Антон Швалев, Андрей Пирожков, Алексей Холодарев, Антон Швалев, Владимир Козлов, Виктория Ивачева, Руслан Камалетдинов и Роман Ступников. Судя по видеотрансляции, Чачин думал, присоединяться ли, и в итоге стал 15-м. Для прохождения поправки не хватило лишь четырех голосов (мэрия совсем не подготовилась).

К Ступникову, Камалетдинову и Ивачевой (они, кстати, состоят в промэрском альянсе на выборах) претензий у чиновников нет — все трое следуют установке федерального руководства КПРФ. В отношении остальных — тоже, так как они (за исключением Тестова) и не скрывают ориентированности на Кочеткова.

Ситуация Чачина — особая. Хоть его и причисляют к команде Кочеткова, весной, добиваясь включения в список «согласованных» кандидатов на праймериз, он якобы выражал готовность работать в интересах Орлова. «Так что сегодняшнее расценено как предательство. В списках ЕР Чачин, конечно, останется, но поддержка со стороны горадминистрации [на выборах] будет минимальной», — анонсировал собеседник. Кроме того, по его словам, в мэрии проведут ревизию подрядов Чачина, занимающегося строительным бизнесом, в городе (их, впрочем, немного). Сам Чачин к моменту публикации на звонок корреспондента не ответил.

Источник URA.RU, близкий к гордуме, отметил, что, реализуя свой план, политблок администрации может разгневать губернатора Евгения Куйвашева. Ведь он лично согласовал выдвижение Чачина и его дальнейшую победу на выборах. Куйвашев, кстати, недавно попросил Чачина восстановить Колонию в Сосьве, что, по словам собеседника, «может свидетельствовать об относительно доверительном контакте между ними».