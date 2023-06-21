21 июня 2023

Челябинский завод морсов осенью втрое увеличит выпуск продукции

© Служба новостей «URA.RU»
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Дегустация нового меню в школе №55. Екатеринбург, столовая, напитки, морс, компот, общепит
Челябинский завод в сентябре нарастит выпуск морсов Фото:

Компания «Челябэкопродукт» из села Миасского под Челябинском в сентябре в три раза увеличит выпуск продукции. Как URA.RU рассказал директор Александр Иванов, предприятие получило льготный кредит по госпрограмме.

«Получили инвестиционный кредит. Планируем расширение производства в три раза», — сообщил URA.RU Иванов.

Оборудование настроят в сентябре, установив автоматическую линию розлива. В низкий сезон техника пройдет апробацию с тем, чтобы к лету 2024 года заработать на полную мощность. В настоящий момент завод выпускает в месяц от 500 до 700 тысяч бутылок 0,45 и 0,5 литра. В производстве находится 15 наименований продукции — морсы и их миксы.

Расширять объемы компания решила после проведенного исследования, которое показало, что емкость рынка еще допускает рост предложения. Поставки осуществляют в регионы от Дальнего Востока до центра РФ. В сравнении с 2022 годом прирост составил 50%. Компания изготовляет морсы под линейкой брендов: свой продукт «Морсика» и собственные торговые марки сетей.

Оформить льготный кредит помогли в центре «Мой бизнес». Кредитором выступил Челябинвестбанк.

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Компания «Челябэкопродукт» из села Миасского под Челябинском в сентябре в три раза увеличит выпуск продукции. Как URA.RU рассказал директор Александр Иванов, предприятие получило льготный кредит по госпрограмме. «Получили инвестиционный кредит. Планируем расширение производства в три раза», — сообщил URA.RU Иванов. Оборудование настроят в сентябре, установив автоматическую линию розлива. В низкий сезон техника пройдет апробацию с тем, чтобы к лету 2024 года заработать на полную мощность. В настоящий момент завод выпускает в месяц от 500 до 700 тысяч бутылок 0,45 и 0,5 литра. В производстве находится 15 наименований продукции — морсы и их миксы. Расширять объемы компания решила после проведенного исследования, которое показало, что емкость рынка еще допускает рост предложения. Поставки осуществляют в регионы от Дальнего Востока до центра РФ. В сравнении с 2022 годом прирост составил 50%. Компания изготовляет морсы под линейкой брендов: свой продукт «Морсика» и собственные торговые марки сетей. Оформить льготный кредит помогли в центре «Мой бизнес». Кредитором выступил Челябинвестбанк.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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