В ХМАО «Сургутнефтегаз» продает офис своего банка с дисконтом. Фото

23 июня 2023 в 20:45 Размер текста - 17 +

«Сургутнефтегаз» снизил цену на офисное здание почти на 60 млн рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU «Сургутнефтегаз» продает офис своего банка в Сургуте со скидкой. Продавец сообщил агентству, что прежде здание стоило 142 млн рублей, но сейчас цену снизили до 85 млн. «Продается недвижимость „Сургутнефтегазбанка“ на улице Щепеткина в Сургуте. В имущественный комплекс входит офисное здание, гараж и архив — все за 85 млн рублей, раньше объект стоил 142 млн », — сообщил продавец. Недвижимость расположена на участке площадью более 2000 квадратных метров. Здание обнесено железобетонным забором с воротами. Ранее URA.RU писало, что «Сургутнефтегаз» продает бывший дополнительный офис «Сургутнефтегазбанка» (дочерняя организация СНГ) в Сургуте. Стоимость недвижимости — 14 млн рублей. Офисное здание «Сургутнефтегазбанка» с гаражом и архивом в Сургуте Официальная страница ПАО «Сургутнефтегаз»

«Сургутнефтегаз» продает офис своего банка в Сургуте со скидкой. Продавец сообщил агентству, что прежде здание стоило 142 млн рублей, но сейчас цену снизили до 85 млн. «Продается недвижимость „Сургутнефтегазбанка“ на улице Щепеткина в Сургуте. В имущественный комплекс входит офисное здание, гараж и архив — все за 85 млн рублей, раньше объект стоил 142 млн », — сообщил продавец. Недвижимость расположена на участке площадью более 2000 квадратных метров. Здание обнесено железобетонным забором с воротами. Ранее URA.RU писало, что «Сургутнефтегаз» продает бывший дополнительный офис «Сургутнефтегазбанка» (дочерняя организация СНГ) в Сургуте. Стоимость недвижимости — 14 млн рублей.