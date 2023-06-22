«Сургутнефтегаз» продает офис своего банка в Сургуте со скидкой. Продавец сообщил агентству, что прежде здание стоило 142 млн рублей, но сейчас цену снизили до 85 млн.
«Продается недвижимость „Сургутнефтегазбанка“ на улице Щепеткина в Сургуте. В имущественный комплекс входит офисное здание, гараж и архив — все за 85 млн рублей, раньше объект стоил 142 млн », — сообщил продавец.
Недвижимость расположена на участке площадью более 2000 квадратных метров. Здание обнесено железобетонным забором с воротами.
Ранее URA.RU писало, что «Сургутнефтегаз» продает бывший дополнительный офис «Сургутнефтегазбанка» (дочерняя организация СНГ) в Сургуте. Стоимость недвижимости — 14 млн рублей.
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