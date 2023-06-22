22 июня 2023

В ХМАО «Сургутнефтегаз» продает офис своего банка с дисконтом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, сургутнефтегазбанк
«Сургутнефтегаз» снизил цену на офисное здание почти на 60 млн рублей Фото:

«Сургутнефтегаз» продает офис своего банка в Сургуте со скидкой. Продавец сообщил агентству, что прежде здание стоило 142 млн рублей, но сейчас цену снизили до 85 млн.

«Продается недвижимость „Сургутнефтегазбанка“ на улице Щепеткина в Сургуте. В имущественный комплекс входит офисное здание, гараж и архив — все за 85 млн рублей, раньше объект стоил 142 млн », — сообщил продавец.

Недвижимость расположена на участке площадью более 2000 квадратных метров. Здание обнесено железобетонным забором с воротами.

Ранее URA.RU писало, что «Сургутнефтегаз» продает бывший дополнительный офис «Сургутнефтегазбанка» (дочерняя организация СНГ) в Сургуте. Стоимость недвижимости — 14 млн рублей.

Офисное здание «Сургутнефтегазбанка» с гаражом и архивом в Сургуте
Офисное здание «Сургутнефтегазбанка» с гаражом и архивом в Сургуте

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«Сургутнефтегаз» продает офис своего банка в Сургуте со скидкой. Продавец сообщил агентству, что прежде здание стоило 142 млн рублей, но сейчас цену снизили до 85 млн. «Продается недвижимость „Сургутнефтегазбанка“ на улице Щепеткина в Сургуте. В имущественный комплекс входит офисное здание, гараж и архив — все за 85 млн рублей, раньше объект стоил 142 млн », — сообщил продавец. Недвижимость расположена на участке площадью более 2000 квадратных метров. Здание обнесено железобетонным забором с воротами. Ранее URA.RU писало, что «Сургутнефтегаз» продает бывший дополнительный офис «Сургутнефтегазбанка» (дочерняя организация СНГ) в Сургуте. Стоимость недвижимости — 14 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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